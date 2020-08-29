近日香港「風雲色變」，世界的另一邊也不見得太平；東歐國家白羅斯因總統選舉涉嫌舞弊而爆發近十年來最大規模的示威活動。網上搜索有關白羅斯近日的報道，幾乎都是負面新聞：執政二十六年的獨裁總統再度當選，長期積累的民怨引發街頭衝突，警方使用催淚彈/橡膠子彈/閃光彈/水炮車等試圖控制局面，超過7,000名示威者被捕，歐盟宣布不承認白羅斯總統選舉結果……新聞短片呈現的場景似曾相識，生怕瞥見熟悉的面孔，卻也勾起我對這個國家的一段旅途記憶。 撰文︰方婕

示威者在屋頂上揮舞舊白羅斯國旗。（Evgeniy Maloletka/美聯社）

相信很多人對白羅斯的地理位置全無概念，白羅斯東邊及北邊與俄羅斯毗鄰，南邊與烏克蘭接壤，西邊與波蘭、立陶宛和拉脫維亞為鄰。只憑國家名稱，應該不難聯想到她和俄羅斯的關係，白羅斯前身為「白俄羅斯蘇維埃社會主義共和國」，是蘇聯加盟國之一，自1991年獨立後改稱「白俄羅斯共和國」。2018年，白俄羅斯對外發布聲明，將國家的正式中文譯名定為「白羅斯」（Belarus）。因為白羅斯人希望外界不要再把他們的國家和俄羅斯混為一談。

到訪白羅斯首都明斯克，親身感受戰爭遺留下來的傷痕，在「淚水之島」的河邊踱步。（Getty Images）

首都明斯克：處處皆見戰爭留痕

我坐上巴士前往白羅斯的首都明斯克（Minsk）。根據早前在網上資料搜集，我已發現明斯克沒有太多景點，卻有着濃厚的二戰歷史和蘇聯風味，非常符合我的口味。白羅斯在二戰時是德軍攻打蘇聯的入口，德軍從現今的波蘭華沙地區出擊，經布列斯特、明斯克和俄羅斯的斯摩棱斯克，直闖莫斯科。德軍拿下布列斯特後便開始攻打明斯克。

雖然蘇軍奮戰不懈，但是，明斯克在數天便淪為德軍的行政中心。蘇軍以三年時間重整旗鼓，捲土重來後成功光復明斯克及收復大量土地，這場行動無論在軍事和人事上都重創德軍。

位處邊境古城的布列斯特英雄要塞是蘇聯時期唯一獲頒「英雄要塞」稱號之地，更是兵家必爭之地。（路透社）

跟年輕人交談：希望有真正的民主

正當我以為車上無人能說英語的時候，我突然發現一對年輕的白羅斯情侶會說英語。在白羅斯遇到會說英語的人真的不多，我想這就是緣份吧。既然遇上，我把握機會在三更半夜問了他們一大堆關於白羅斯的問題……

白羅斯因總統選舉舞弊風波而爆發大規模示威，民眾製作標語反對「歐洲最後的獨裁者」盧卡申科連任總統。（Getty Images）

上文節錄自第228期《香港01》周報（2020年8月24日），文章原題《「歐洲最後的獨裁國」白羅斯：在蘇聯的影子籠罩下》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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