始於2019年末、至今仍未見緩和的新冠肺炎從不同面向對人類造成極大衝擊，包括工作模式、社交生活、經濟活動，乃至人際關係，影響可謂無遠弗屆，奪走不少人性命的同時，亦改寫不少人的人生。 然而，性別不平等、同工不同酬早就存在於整個社會體系，英國著名女星愛瑪屈臣（Emma Watson）曾控訴：「無論你是生活在肯尼亞的採茶工，還是在華爾街上班的證券經紀人，或是荷里活的女演員，只要你是女性，你就得不到平等的收入。」這種性別不平等現象在這場全球大流行的疫症下可謂「雪上加霜」，女性在經濟上遭遇的打擊，來得比男性更嚴重，究竟從何說起？ 撰文︰羅乃智

根據最新聯合國及世界經濟論壇等國際組織的警告，新冠肺炎大流行可能會導致女性的經濟發展倒退半個世紀。在經濟低迷時，全球各國女性所受到的經濟限制，往往比男性為多，尤其在部份行業更為嚴重。關注女性議題的研究組織Women's Budget Group政策主管Sara Reis表示，打從封城開始，女性從經濟上就處於劣勢，收入及就業前景大受影響，她擔心大流行會令性別不平等現象惡化。

性別薪酬差異遍布各行各業，學歷上的優勢也未助女性順利展開職場生涯。（Getty Images）

職場不公「懲罰」在職母親

全球婦女之所以面對這個困境，皆因她們往往要在事業發展及照顧家庭之間取得平衡，最常見的結果就是犧牲在經濟上自力更生的能力。在世界各地，無論是就業抑或創業，照料下一代的負擔（burden of care）從來都是阻礙婦女參與經濟活動的最大因素，職場女性回家後，往往要負責煮飯、洗碗、照料孩子，每每忙個焦頭爛額，身心俱疲。

英國自3月中開始封城，在首11周中，接近70%的兼職工作幾乎消失，兼職婦女的生計本來就大受影響，封城時學校、託兒所等被迫關閉，過去協助釋放女性勞動力的最大支援單位消失於無形，對所有行業和職業的女性來個迎頭重擊。

母親在家工作多數是一邊工作一邊照顧子女，而且往往要面對因子女突如其來的需要而打斷工作的窘境。（Getty Images）

然而，在芸芸行業當中，有個以女性員工為主導的部門，卻每天如火如荼地運作——醫療保健（healthcare）。以英國的醫療保健界為例，接近八成員工是女性。為性別薪酬不平等者辯護，通常有個說法：男性的工資普遍較高，是因為其工作性質更為危險和重要。那麼，問題來了，面對COVID-19這個具有高度傳染性的病毒，前線的醫護人員每天面對無形的危險，而抗疫的工作亦絕對稱得上重要，即使符合這兩個條件，在疫情最前線搏鬥的女性，其工資亦較男性為低，同時亦要為照顧子女而憂心忡忡。

在種種劣勢下，愈來愈多女性選擇不生孩子，好讓她們可以保留自己的經濟實力，在職場上打拼。（視覺中國）

然而，男女不平等的現象，不一定在職場發生，在家中的情況也難免讓人擔憂。在大流行發生前，經濟合作暨發展組織（Organization for Economic Cooperation and Development，OECD）的數據顯示，英國女性在家的工作量幾乎是男性的兩倍，雖然在封城期間，英國的父親承擔了更多家庭責任，但父親與母親之間還是出現了嚴重的不平等，尤其在照顧子女及打理家務方面，母親每天比父親多投入四個小時……

上文節錄自第228期《香港01》周報（2020年8月24日），文章原題《疫症大流行下 男女差別待遇現象正惡化》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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