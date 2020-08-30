《誓血五人組》（Da 5 Bloods）最早擬定由奧利華史東（Oliver Stone）執導，故事與現在有所不同。2018年，導演史派克李（Spike Lee）加入之後，才將幾位主要角色改為黑人背景，演變為現在大家所看到的版本。
撰文︰寇斯珮
Chadwick Boseman（中）飾演四人在越戰時期的班長Stormin' Norman，他完美，講義氣，一腔熱血。他當年的離開，為四位老兵帶來很大的震撼。（《誓血五人組》劇照）
四位越戰後退伍的黑人老兵重返越南，想要將當年發現的一箱金子帶走，但他們走在如今的越南才發現計劃太一廂情願。今年是越戰結束四十五周年紀念，《誓血五人組》的出現來得正好。從另一角度思考，越戰題材的電影已經拍得太多，這一部的特點又在何處？單單看這樣的劇情梗概，觀眾不費力就看出了史派克李的特色。他是全世界公認關注種族問題的導演，早年從獨立導演跨入商業電影，擅長從各種文化事件或思潮中剖析黑人在其中的位置，細緻、難以捉摸且充滿反諷。《誓血五人組》從黑人視角講越南戰爭，正是過往越戰電影少有的角度。
史派克李延續了過往的風格，甚至更為靈活。他將電影的敘事設為兩條線，一條是越戰時期五位大兵的經歷，一條是如今幾位退伍軍人再回越南的冒險行動……
上文節錄自第229期《香港01》周報（2020年8月31日）《《誓血五人組》從黑人視角講越戰故事》。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。
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