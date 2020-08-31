上周五（8月28日）下午，日本首相安倍晉三在緊急召開的記者會上指自己從小就患有的潰瘍性大腸炎病情上月中惡化，為免「痛楚與健康不佳」影響其施政，決定辭職，正式結束其作為日本史上連續在任時期最長的首相生涯。

雖然安倍在8月17日和24日接連進院「檢查」，早已引起外界擔心其健康狀況，可是，安倍在24日離開醫院後仍稱會「照顧好自己的身體，盡力做好自己的工作」，而厚生勞動大臣加藤勝信亦表示「完全不擔心」安倍的健康，指其進院只作例行檢查。

安倍晉三辭職：日本首相安倍晉三2020年8月28日宣布辭職。圖為2020年8月31日，安倍晉三抵達東京的首相辦公室。（資料圖片／美聯社）

然而，日本媒體報道稱，安倍早在7月初曾「吐血」、指其進院是作長期病患的治療而非檢查，又留意到他從首相辦公室走到電梯的步速比4月時已有減慢、早上留家而非如昔日往辦公室作業等迹象，因此，當官方宣布安倍將於上周五下午舉行記者會時，大家幾可肯定安倍將會請辭。由於事出突然，當日中午消息傳出後，日經平均指數急跌超過2.5%。可讓安倍感到些許安慰的是，股市以下跌來迎接一個國家領袖的離職，也許是一種褒揚。

「因病請辭」還是「因辭稱病」？

即使如此，現時日本經濟連續三季收縮，其本年第二季按季收縮高達7.8%，加上安倍「抗疫」遲到，在四五月間才落實緊急狀態，疫情至今仍是反覆未定，其民意支持度本月中已跌至34%的任內第二低位，人們當然懷疑安倍到底是「因病請辭」還是「因辭稱病」。

日本副首相麻生太郎是安倍晉三的熱門接班人選。（資料圖片／Getty Images）

首先，安倍的潰瘍性大腸炎並非某些政治人物「腳痛」式的空穴來風，早在其初中時代已有。2007年，安倍辭去其首屆首相職務之時，雖然同遇民望不佳，卻有指亦是出於其病情惡化。到2009年，安倍曾公開談及病情，稱自己已開始服用剛獲日本批准使用的美沙拉秦（Mesalazine，品牌名為「Asacol」）。2013年，剛剛第二度拜相的安倍更直稱：「如果Asacol這隻藥要多花些時間才能在日本上市的話，我甚有可能不會在我今天所在的位置上。」

上文節錄自第228期《香港01》周報（2020年8月31日）, 文章原題《安倍晉三突因病下台 功過之間改日本軌迹》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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