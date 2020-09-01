7月初，澳洲國防部出版《2020國防戰略更新》和《部隊結構計劃》兩份文件，提出澳洲於未來十年額外投資2,700億澳元（約有15,143億港元），使未來十年的總國防開支達5,750億澳元（約32,250億港元）。將聚焦於周邊區域佈防，特別是東北印度洋、東南亞、東帝汶、巴布亞新畿內亞和西南太平洋諸島國。由於澳洲軍費將與傳統以國內生產總值（GDP）為本的財務目標脫鈎，分析指於新冠肺炎（COVID-19）疫情導致經濟衰退下，澳洲新國防戰略標誌着澳洲與印尼關係進入新階段。 撰文：黃伯農

本文先綜合澳洲和印尼學者的觀點，再以印尼東端正在鬧分裂的巴布亞地區（即巴布亞省 （Papua province）和西巴布亞省 （West Papua province）為個案，追溯「美拉尼西亞拱弧」（arch of Melanesia）戰略屏障的形成過程，梳理當中國家與印尼的關係發展。然後勾勒澳洲新國防戰略對印尼巴布亞分裂問題的地緣圍堵部署，提出澳印周邊已成為兩國地緣角力場。

澳洲國立大學學者Shiro Armstrong認為，於美中競爭使印太戰略環境惡化的勢態下，澳洲已決定重新聚焦周邊，意識到亞洲區戰略風險正增加。但奇怪的是，兩份國防文件並未有交代如何處理對印尼防務關係—印尼是澳洲的潛在對抗者—澳洲北部和印尼東部一直被坎培拉視為印尼向澳洲發動侵略的主要通道。這研判正突顯巴布亞於澳洲對印尼地緣政策的重要性和敏感性，故該文件迴避落墨。

澳洲預計會藉着巴布亞爭取獨立一事打壓印尼。（Getty Images）

位於印尼的戰略與國際研究中心（Centre for Strategic and International Studies Indonesia）的研究員Evan Laksmana認為，澳洲在新國防戰略中只提及印尼一次，並將其看成與日本和印度等同的潛在夥伴，稱她們與澳洲存在「共同分享利益」（shared interests）。但印尼並不認同。

Laksmana認為印尼一直否定軍事聯盟，認定大國博弈是導致區域分裂和單邊霸權的主因。但澳洲不會放棄與美國聯盟，亦願意將自己利益與聯盟掛鈎。對澳洲來說，只要選對了勝方，大國博弈便獲接納。然而，印尼不會接受有人想在印太區搞「美利堅治世」（Pax Americana）或「中華治世」（Pax Sinica）。

上文節錄自第229期《香港01》周報（2020年8月31日）, 文章原題《深港走過不同的四十年 嚮往深圳「未來之城」》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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