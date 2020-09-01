多元、專業、溝通——香港的出路！

小弟去年與一班志同道合的專業人士成立了香港青年專業聯會，目的是希望透過跨業界、跨層級的對話和協作，從不同的專業聲音當中尋找出路，為政策制定和一些對香港未來發展至為重要的議題出謀獻策。我們相信，融合多元且從專業角度出發的意見，加上真誠的溝通，理解不同持份者的真正著眼點和困難，定能為社會帶動正面的轉變。 撰文：黃偉信

聯會成立後，由於成員來自不同專業，例如醫療、金融、工程、公關，我們經常對事情有截然不同的看法，但最後經過磋商後還是會有共識。觀點不同不重要，只要從專業出發，大家又誠懇地溝通，最終都會找到共識和出路。

但環顧近年香港社會，尤其是部份掌握權力的政治人物，他們不但沒有從專業的角度做好自己的工作，連反映和尊重民意也做不到。就以去年逃犯條例修訂風波為例，雖然事件發展至很嚴重的社會衝突，但最初的原因是政府沒有掌握好民情，沒有意識到反修例的意見是如此的廣泛，在關鍵的時候沒有疏導民意而反而為社會火上加油，例如在一百萬人大遊行後當晚即時表示會如期恢復二讀。更嚴重的錯誤是漠視了專業團體（包括律師公會）和外國商會的意見。

2019年6月9日：民陣發起反對修訂逃犯條例遊行，主辦宣布有103萬人參加。（梁鵬威攝）

對政府而言，同意它的就是外國領事支持（但說不出是哪個國家），反對它的就是外國干預，但最奇怪的是當我們談的是逃犯引渡和司法互助，這當然涉及超過一個司法管轄區的事情，外國當然有權發言，但在特區政府眼中，他們可以支持，反對或批評的就是「說三道四」、「粗暴干預」，與市民和議員的反對一樣，「全部都是廢話」。

而部份行政會議成員及立法會議員亦沒有盡反映民意、提供專業意見的責任，任由特區政府一意孤行，甚至嘗試繞過正常立法程序加速審議，結果避不開民意車禍，在去年下半年大爆發，對香港甚至地區造成了不可挽回的創傷。

撇開政治不說，講民生。政府和政客在最應該聽從專家意見，例如抗疫的關鍵時候，則又偏聽，亦不願意回應民間強烈訴求。由爆發疫症的第一天開始，已經有要求封關的聲音，而且是由不少專業醫護和醫生提出的，但政府一下子認定這是政治訴求，與內地分隔是政治上不正確的，而且醫護採用罷工策略，政府認為不應屈服，所以一直沒有將全面封關放入政策考慮之列。這是典型的政治凌駕專業。不少與政府有聯繫的醫學專家在訪問中亦透露，他們的一些意見（如要注意外傭和護老院群組、規定帶口罩等）在早期都不獲接納；近期幾個重要決定，包括延遲選舉、全民檢測等，都似乎未有認真諮詢過專家意見。

經民聯的盧偉國近日建議要使用「港康碼」，讓檢測結果呈陰性人士可以進入餐廳，借鏡內地盡快回復香港經濟和社區活動。（資料圖片）

更甚的，是拖後腳的政客。醫管局將亞洲國際博覽館迅速改為社區治療設施，本應是利民好事，但身為民選議員的葛珮帆，關心的不是設施是否足夠或安全，而是場內有掛起「美國自由神像」相片！她甚至在抗疫期間麻煩醫管局，要求它出通告解釋及拆下相片。神像等美國景色相片是博覽館內的原有裝飾，場地本身是用作展覽和演唱會，有一些國際的特色十分平常，難道葛議員又會關心機管局在機場大樓設有時鐘顯示世界各地時間，是引入外國勢力嗎？

另外，經民聯的盧偉國近日亦忽然建議要使用「港康碼」，讓檢測結果呈陰性人士可以進入餐廳，借鏡內地盡快回復香港經濟和社區活動。這些意見隨即得到專家和業界反駁，由於檢測陰性不代表以後免疫，若果鼓勵有健康碼人士「周街行」，可能令疫情變差，亦令對健康碼無信心的市民對外出消費更卻步。連林鄭月娥亦認為以健康碼作為出入公共場所或食肆的通行證，這建議不切實際，混淆信息。盧偉國作為專業工程師，在提出任何政策建議時都應該三思，研究和權衡清楚利弊，而非政治先行，將內地做法搬字過紙到香港便算。這樣出醜，實在丟了專業人士的面子。

政治凌駕專業、利益凌駕理性，我們在這艱難的時局，仍不絕望，盼能盡一眾專業人士之力在不同崗位竭盡所能，透過多元、專業的意見反映和跨領域、跨世代、跨光譜的溝通，一點一滴力挽狂瀾，昏暗中為香港尋找曙光、出路。

黃偉信 2020 年立法會選舉功能界別（工程界) 參選人 香港青年專業聯會創辦人、傑出青年工程師得獎者，倫敦帝國學院碩士。 畢業早年於港鐵任職，現職於工程顧問公司擔任高級經理。

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