經歷美軍在中國周邊長時間、高頻率、多樣式的抵近偵察與示威後，解放軍近期在周邊海域高調組織多場軍事訓練或演習，引人注目。在北京的軍事觀察家眼中，解放軍這一系列軍事行動的指向明確，不僅針對台灣，更是針對美國近期在中國沿海海域的頻繁挑釁。

中方甚至罕見地發射了被視為「重器」的東風導彈。有消息指，上周三（8月26日）上午，解放軍向南海發射了兩枚導彈，其中一枚東風-26B型導彈是從青海省發射的，另一枚東風-21D型導彈則是從東部的浙江省發射的。兩枚導彈均射落在軍事演習封閉區域。此舉被視為向美國發出警示訊號。

一個月廿一場軍演

美國國防部上周四（8月27日）發表聲明抨擊中國破壞穩定局勢，威脅地區和平安全。翌日（8月28日），中國外交部發言人趙立堅回應稱，中國軍隊在南海西沙群島附近的有關訓練活動是中國軍隊在中國近海開展的例行安排，不針對任何國家，與南海爭議無關，有關的指摘毫無根據，也毫無道理。

解放軍上周三向南海發射了兩枚東風導彈，被視為是向美國發警號。圖為2020年中國國慶閲兵儀式上，受閲的東風-41核導彈方隊通過東單路口。（新華社）

除了發射東風導彈外，中國更用頻密軍演回應美軍。以早前中國官方公布的一些信息可知，渤海海峽、東海北部8月21日下午4時至28日下午4時安排有「軍事任務」；黃海青島至連雲港以東海域8月22日中午12時至26日中午12時有「重大軍事活動」；南海粵東海域8月24日凌晨零時至29日深夜12時進行「軍事訓練」；渤海海峽8月24日上午8時至8月25日下午6時有「軍事任務」；渤海部份海域在8月24日凌晨零時至9月30日深夜12時會有一場持續一個多月的「實彈射擊活動」；黃海南部在8月25至27日每天上午8時至下午6時進行「實彈射擊」；東海在8月27日上午8時至8月30日下午6時進行「實際使用武器訓練」。

中國周邊共有四片海域，自北向南分別是渤海、黃海、東海、南海。近期這四片海域皆有軍事活動。值得一提的是，在8月初至8月中舉行的一系列軍事行動主要集中在東海。例如8月11至13日的舟山群島實彈搶灘登陸、8月14至15日的台海北端台州白沙島海域實彈射擊、8月16至17日的舟山群島海域實彈射擊。此外，中央電視台8月19日報道，東部戰區海軍驅逐艦支隊由杭州艦、泰州艦、徐州艦等組成艦艇編隊，在東海一處海域展開「以技術基礎訓練為重點」的多個實戰課目訓練。

東風-21D導彈被認為是中國首款「航母殺手」。（新華社）

另外，7月25日至8月2日，雷州半島以西南海海域有實彈打靶訓練，8月16日中國駐港部隊有一次軍事訓練。

根據內地新聞網站東方網上周四發布的統計數據，自7月26日開始算，從北部的渤海灣、東海、黃海，一路到南海沿岸，解放軍在一個月內至少有大大小小21場演習。

具三個「罕見」之處

不過，在稍晚些時候，中國官方又公布了一次軍演信息，即8月29日至9月3日在黃海中部進行一次「軍事演習」。總之，大體可以推算，中國周邊四海在8月份進行了20多場軍事行動。

美國列根號航母群近期頻在中國周邊海域游弋。（美聯社）

在不少人看來，中國軍方近期的動作明顯是針對台灣。就在8月13日，中國東部戰區發言人張春暉稱：「東部戰區多軍種在多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力。」

台灣當局背後站着美國政府，台灣問題的實質涉及中美關係，解放軍的對手也不僅僅是台灣軍隊，更是頻頻駛入中國周邊四海展示存在感的美軍。因此，中方近期軍事行動其實也是對美軍「亮劍」。

2020年8月底，解放军在渤海、黄海、东海和南海四大海域举行军演震慑美国。（央视视频截图）

張春暉還表示，「個別大國」在台灣問題上消極動向不斷，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤訊號，嚴重威脅台海和平與穩定，「台灣是中國領土神聖不可分割的一部份，戰區部隊組織的巡邏和訓練活動是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。」在張春暉發言之前的8月9日，美國衞生部長阿扎爾（Alex Azar）訪問台灣，成為美台斷交後訪台層級最高的白宮內閣成員。

內地官媒《環球時報》引述「專業人士」的分析稱，解放軍發布的軍演消息包括三個「罕見」：一是透露此次演習區域「在台灣海峽及南北兩端」，這是以往從沒有見於公開報道的描述；二是解放軍一直致力於提升多軍種聯合作戰能力，因此，多軍種成體系出動兵力是常態，但此次演習特意提及「多方向」，含義頗深；第三， 一般來說，解放軍發布演訓信息時和地區局勢直接掛鈎的情況非常罕見，但這次發言人直截了當道破演習目的，毫不迴避，對「台獨」勢力的警告意味前所未有……

上文節錄自第229期《香港01》周報（2020年8月31日）, 文章原題《試射「東風」密集軍演 特殊時期中國軍方對美展示強姿態》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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