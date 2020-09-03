在結束安徽之行後，中國國家主席習近平緊接於8月24日在北京召開了一場「經濟社會領域專家座談會」，主題為「十四五」規劃。這距離習近平上一次談及「十四五」規劃僅僅過去19天。這位被視為毛澤東之後最強勢的中國領導人，頻繁對這個決定中國下一個五年發展方向的規劃表達自己的意見，意味着中國政治的聚焦點已經從「疫情」全面轉向「經濟」。

上周一下午，習近平等一眾高層及中國經濟社會領域專家聚首中南海，再談「十四五」時期的國民經濟發展。在中共的歷史上，最高領導人如此密集地針對「五年規劃」召開會議及在媒體上公開表態，是極為罕見的。

上周一，習近平在中南海主持經濟社會領域專家座談會。（新華社）

突顯中共解決問題思路

事實上，習近平及其團隊將精力更多地放在經濟領域早有徵兆。7月21日，在北上考察遼寧之前，習近平已經在中南海與海內外眾多企業代表一起就「十四五」規劃召開了企業家專場座談會，當時也是中共首次正式向社會拋出「國內大循環」的提法。7月30日，中共的月度例行政治局會議主題即為「分析研究當前經濟形勢和經濟工作」。8月20日，在安徽視察的習近平召集上海、浙江、江蘇、安徽三省一市高級別官員，召開了「推進長三角一體化發展座談會」。

如果再加上中共機關刊物《求是》於8月15日刊發、習近平在2015年11月23日在十八屆中央政治局第二十八次集體學習時的講話—《不斷開拓當代中國馬克思主義政治經濟學新境界》，以及中共在今年10月中旬即將召開以經濟為主題的中共十九屆五中全會等諸多信息，都證明中南海試圖向外界釋放密集的、強烈的訊號—習近平無比重視經濟，中國政府也將出台更多政策提振經濟，向各方傳遞信心。

農村變革對中國擴大內需至為關鍵。（新華社）

分析認為，中國的「十四五規劃」將處在中共所提出的「兩個一百年」交匯期，也有可能與習近平的總書記任期重合，經濟基礎決定着政治的上層建築，一個蒸蒸日上的中國經濟環境顯然將讓中共和習近平更易獲得民眾的擁護。無論如何，可以想像，在中國下一個五年的經濟規劃中，勢必再度帶有濃厚的「習氏色彩」。