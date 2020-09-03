「在家工作」成為不少打工仔的日常。然而，在疫情期間，這個城市仍然有一群人默默外出工作、堅守崗位，維持城市最基本的運作，並站在面對病毒的第一道防線上。對於一眾因為工種限制仍要在外工作的基層人士來說，他們最關心的是如何避免「中招」之餘，又能確保生計不受影響。

駕駛的士將近三十年，全職早更司機何生早上5時開工，工作了將近七個小時，只接到幾名乘客而已。「駕的士這麼久，未曾試過如此光景。沙士時仍有上班族，也有學生及旅客，只是五十多天，不像今次是走了又回來（疫情平息一輪又再肆虐）。」何生嘆了嘆口氣續道：「1月尾時，不少司機都因為剛放完新年假期，借故因為疫情而不想開工，寧願花幾千元把車泊在停車場……現在客人更少，但司機都回來重新開車上班，客少但車多司機多，如何爭客？」

何生最希望的是疫情快點完結，相信這也是所有市民這八個月天天期盼的事。（歐嘉樂攝）

何生坦言，在「的士感染群組」出現之前，從來沒想過的士司機會是「高危工作」。「沙士那時病毒強很多，如果有病會立即發燒，你會知道他有病；但（新冠）肺炎不同，聽說潛伏期可以很長，你不會知道上你車的是有病還是沒病。怎樣避？」

車多客少遇抄牌倒蝕

更令何生與其他司機沮喪的是，最近警方嚴打違例泊車，接到「牛肉乾」的次數比過往更多。他表示，試過兩次被警察「抄牌」，一次是在天星碼頭「打了死火燈，泊了在公廁旁，幾分鐘只是去了個廁所」；另一次是在禁區排隊等客上車，這兩次便換來總值近千元的「牛肉乾」。

第三波疫情爆發時多名的士司機受感染，政府為的士司機安排免費新冠肺炎病毒檢測。（資料圖片／羅國輝攝）

何生忍不住輕輕抱怨「火都嚟」，因那兩個整天只賺到四百多五百元，扣除車租與罰金要倒蝕。「不知為何警方及交通督導員都這麼勤力，經常抄牌。很多夜更司機因為沒生意、沒客人，感到無癮，想把車泊在一邊，翌日卻見到被抄牌。但都沒辦法，我們這些弱勢社群，都要被抄牌。」

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上文節錄自第229期《香港01》周報（2020年8月31日）, 文章原題《疫情下的勞動者們 為生計徬徨 陷健康風險》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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