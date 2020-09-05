新冠肺炎疫情反覆，「在家工作」已成為不少行業的「常態」，卻非人人可以這麼「幸福」，因應行業性質，有些工種「在家」是無法展開的，除了前文提及的基層工作外，另一些處於疫情前線的職業，不但不能在「在家」進行，更要承受感染疫症的風險。 首當其衝的就是救死扶傷的醫療行業，醫護人員不但要比常人加強自我防疫，更要在高危區緊守崗位。當中，護士更需與病人頻繁地直接接觸，可想而知其面對的風險與壓力。《香港01》最近就訪問了護士Amy（化名）。

任職部門屬高危

「作為醫療行業的一員，也沒有所謂擔心或不擔心；始終也有心理準備—即使不是這次新冠肺炎，也會有如豬流感等其他大型傳染病。」在某本地私家醫院工作七年的註冊護士Amy，於疫症期間大部份時間仍需繼續上班。

早在年初不斷傳出消息指公立醫院缺乏對抗疫症的裝備，引致前線醫護人心惶惶。（資料圖片）

Amy任職私家醫院內視鏡中心，看來相對「安全」，但工作繁忙。「我們主要為病人進行內窺鏡、氣管鏡、胃鏡與腸鏡等檢查，在疫症爆發前，中心每日的病人多達150位，數量甚至超過公立醫院。」不過，年初新冠肺炎疫情開始肆虐，不少病人取消在私家醫院的預約服務，以致病人數量銳減。

醫護須自購裝備

她工作的私家醫院在疫症爆發初期並未有特殊的措施；直至3月份才開始加強保障措施。「醫院會限制院內人數，如需探訪病人也需留下姓名預約。醫院也會審視病人的狀況—如發燒等高危症狀便不能入院。由7月底新一波疫情爆發後，醫院亦加強防範，需要病人持呈陰性的新冠肺炎檢測報告才能入院。」她如一眾前線醫護人員，無法控制病毒的侵襲，命運也只能交託予醫院的抗疫措施。

Amy雖然深明身為醫護人員，疫症當前也無法迴避；但最讓她大感無奈的是，疫症爆發至今大半年，她與同事們因保護裝備不足而須自購。「私家醫院的物資早期亦短缺，我們無法戴上全套的保護裝備。即使是後來口罩供應趨穩定，亦不清楚其規格。」

Amy雖語氣平和，但仍能感到她的無奈。她道，醫院沒法提供適度的保障，便只能「靠自己」。「我們（醫護人員）須自費購買一些較高規格的口罩…

上文節錄自第229期《香港01》周報（2020年8月31日）, 文章原題《疫情下的勞動者們 為生計徬徨 陷健康風險》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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