【鬥地主．影評】功虧一簣的寫實片

《鬥地主》（99 Homes）不是新片，是疫情過後片商重推的舊戲。本片在2014年於威尼斯影展風評極好，從歐洲紅回美國，一路又在美國各影展獲得認可，甚至還幫麥可夏儂（Michael Shannon）在金球獎收獲了最佳男配角提名，傳媒評價也一路向好。當初未能在香港上映實在有些可惜，如今，因應疫情關係而能夠走入院線，也算是奇妙的緣份。 撰文︰寇斯珮

安德魯加菲（左）飾演單親爸爸丹尼斯，是個有手藝的建築工人。（《鬥地主》劇照）

與其說麥可夏儂是配角，不如說他是稍次位的男主角。故事嚴格說是在兩個男人的互動之間展開。單親爸爸丹尼斯（安德魯加菲飾）是有手藝的建築工人，和母親（羅娜丹飾）及兒子因無法償還貸款，被趕出了原本的家。受銀行委託的房仲尼克（麥可夏儂飾）與警察一起上門，查封了他們的住所。三人不得已暫住在汽車旅館，丹尼斯一邊尋找工作機會，一邊尋找新的住處。在他和尼克的幾次接觸中，得知尼克在驅逐破產住客的過程中會獲得巨額利潤，尼克也看中丹尼斯的工作能力，二人開始合作，務求將利益最大化。同時，丹尼斯也承受着道德和良心上的折磨，這份工作改變了他與家人的關係，也讓他拷問自己做人的準則。

片商用入鄉隨俗的宣傳文字，使得《鬥地主》看起來像是一部類型電影。實則這是一部反映社會問題的劇情片，主題相對嚴肅……

上文節錄自第230期《香港01》周報（2020年9月7日）, 文章原題《《鬥地主》功虧一簣的寫實片》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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