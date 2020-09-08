近年港劇明顯遠離香港人的話題中心，無綫電視（TVB）平均收視30點以上的電視劇數目和佔比也自2014年開始迅速下降。TVB於8月26日公布的業績顯示，即使黃金時段收視因疫情而上升，但免費電視今年上半年的廣告收入仍大跌七成。與此同時，其在中國內地的業務收入按年增加五成多，主要來自合拍劇集的貢獻。這些數字既客觀化地確認了我們的主觀印象，也呈現了港劇近年發展的一個重要特徵。

2018年，TVB收視冠軍是《延禧攻略》 —一套外購的內地宮鬥劇。大結局當晚257萬觀眾聚在電視前，看傅恆捨命為魏瓔珞換來解藥，助其終成宮鬥冠軍。魏瓔珞登上皇貴妃之位時，該劇在港收視攀上39.2點。這雖然無法和巔峰時期的《宮心計》、《溏心風暴》等相提並論，但也算是TVB沉寂多年後少有的話題作。一部內地電視劇問鼎香港電視台的收視冠軍，不免讓人內心五味雜陳：曾經的港劇神話不在了嗎？

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為求突破，TVB於2017年開始尋求內地資金，並與內地視頻網站合作。這一年，有人稱為「新港劇元年」。今年8月中，TVB再宣布與內地三大視頻平台之一優酷簽訂戰略合作協議，試圖打造「新港味泛粵娛樂」，在影視、綜藝、藝人、電子商貿及串流媒體平台五大方向全力發展，鞏固TVB作為香港娛樂品牌的領導地位。

有了內地資金的注入，香港電視劇的配置更頂級，場面更顯壯觀，質感更精良。比如《飛虎之潛行極戰》的首集就展現了爆炸、槍戰、飛車等大場面，場景多且複雜，高速鏡頭帶來的視覺衝擊也很有電影感。此外，該劇還得到香港飛行總會的支援，成為香港電視史上首次使用大量直升機和「新」小型飛機的警匪劇。

而在內容題材上，港劇亦呈現兩個方向。一邊大多沿用熟悉的警匪、豪門恩怨等題材，甚至直接續拍之前的大熱劇集，比如《使徒行者2》、《溏心風暴3》、《宮心計2深宮計》等；另一邊則利用內地的資金加持，開始探索更加新穎的創作拍攝模式和題材。這其中當以內地優酷100%投資，與香港ViuTV聯合出品的《歎息橋》為典型。題材上，該劇摒棄了傳統港劇諸如槍戰、臥底、破案、飛車、家族爭產等橋段，探討更與時並進的當下社會問題：情緒病、年輕人對未來的絕望、公務員的鐵飯碗性質等，不再囿於香港市井煙火的生活經驗和純粹的娛樂消遣，而上升到對人性哲學反思的高度，也更添社會關懷和現實意義。而在拍攝技巧和手法上，《歎息橋》也擺脫了傳統台詞和「港式」濾鏡的依賴，讓角色直接與觀眾對話互動。

港劇多沿用熟悉的題材，甚至續拍大熱劇集，例如《宮心計2深宮計》。（《宮心計2深宮計》劇照）

劇集北上與南下 成績不一定保證

兩種「新港劇」誰能成為港劇復興的強心針呢？曾捲起追劇熱潮的經典港劇《溏心風暴》收視頂峰是48點。TVB在2008年趁熱打鐵，沿用大部份原班人馬推出《溏心風暴之家好月圓》，最高收視更達50點。然而，2017年的《溏心風暴3》卻神話不再，最高收視僅31.8點，平均收視更只有24點。

劇集北上，也不等如勢頭向上。《溏心風暴》在同說粵語的廣州地區曾創下了收視高峰，成為2007年廣州地區電視劇收視冠軍。然而，《溏心風暴3》2017年底同步在內地騰訊視頻免費更新後，截至今年9月，普通話版僅播放12.5億次，粵語版則播放5.2億次，觀眾評分7.9。與同一平台的內地熱播劇對比，就會發現《溏心風暴3》熱度並不高。像2019年內地推出的同類型都市家庭劇《都挺好》，在騰訊視頻至今播放73.4億次，評分8.8。2020年7月的《三十而已》推出僅一個月，播放次數已達65.4億次，評分9.3。

香港觀眾對新式港劇《歎息橋》的反應相對兩極。（《歎息橋》劇照）

至於新式港劇《歎息橋》，ViuTV雖沒有公開點擊率，但從劇集的彈幕和網絡討論可以看出香港觀眾對該劇的反應相對兩極，有觀眾認為過於燒腦，不太容易入口，也有人享受分析的過程和視覺呈現上的改變。但總的來說，該劇至少成功跳出了以往港劇的路數，讓人有眼前一亮的驚喜。

（香港01製圖）

在內地，《歎息橋》呈現評分高但稍欠熱度的局面。目前在內地影視交流平台豆瓣和播放平台優酷上，該劇都被評予8.9的高分，可見影視愛好同仁及觀眾對劇集質量的肯定。但另一方面，該劇在優酷綜合播放效果與用戶互動得出的熱度評分卻成績平平，僅得1,755，對比的是《三生三世十里桃花》、《微微一笑很傾城》等內地熱播劇的5,716和6,172分。在優酷統計的港劇排行榜中，《歎息橋》亦不入前十。排行榜前十仍以老港劇為主，比如李若彤版《神鵰俠侶》、陳浩民版《天龍八部》，以及《鹿鼎記》、《法政先鋒》系列等。即便有一兩部新港劇，比如今年7月在騰訊視頻、優酷、愛奇藝、ViuTV等各大平台聯合播出的《戰毒》，仍是以經典港劇警匪題材拍攝。可見在打開市場方面，新港劇顯然仍需時日。

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那麼在港劇的沉寂期，香港人對內地影片劇集又怎麼看？《延禧攻略》作為2018年度TVB的收視冠軍，連帶其主演也在香港大熱一把。佘詩曼自是不用說，飾演富察皇后的內地演員秦嵐還登上了風格內容都十分「本土」的《明報周刊》封面。

近年，或因香港電視劇產業似乎進入了短暫低潮期，TVB外購劇數量也增多。2014及2017年，TVB分別只有一部外購劇，2015年為三部，到了2018年則共有六部外購劇，2019年亦有四部。價格上看，內地電視劇進入香港的版權費也在水漲船高，《延禧攻略》製作公司歡娛影視CEO楊樂透露，如今內地劇在香港的市值已漲了近三分之一。

秦嵐飾演的富察皇后深受觀眾愛戴。（《延禧攻略》劇照）

然而，這是否代表內地影視進軍香港的成功？在TVB外購劇中，除《延禧攻略》外，2015年的《武則天》、2017年的《射鵰英雄傳》、2019年的《倚天屠龍記》都在當年收視排行中位列前五。但2016年的《琅琊榜》、2018年的《冒險王衛斯理》系列及2019年的《小戲骨》在當年收視排行中卻位列倒數，《三生三世十里桃花》更因收視太差被腰斬。目前所見，金庸小說、熟悉的歷史人物劇集因本土觀眾對這些題材相當熟悉，較容易被接納。《琅琊榜》、《三生三世十里桃花》、《小戲骨》等創作，更多地融合了內地觀眾近年的喜好，諸如架空歷史、仙遊等題材，表達敘述形式也切合內地觀眾口味，對香港觀眾來說相對陌生。

製作播放以外 還看文化交流

香港的電視劇集或許是沿着甚或參考電影的發展軌迹。2003年的 《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）為走下坡的港產片帶來新機遇。據政府旗下「創意香港」2016年統計，香港電影有95%的票房來自內地市場，遠超香港本土市場（2%）、東南亞市場（2%）與其他地區。以2018年周潤發和郭富城主演的《無雙》為例，香港的票房為3,441萬港元，雖為年度華語片票房亞軍，但仍遠遜於內地的12.73億元人民幣票房。與內地合作既讓製作經費有了保證與提升，且內地票房市場基數大，多了些觀眾，經濟上的利好毋庸置疑。然而，影視既是產業，也是文化，不能只以經濟收益論成敗，還要看影視上的合作有否促進兩地文化交流。比如兩地合拍的《狄仁傑之四大天王》和《捉妖記2》同屬內地常見題材，但鮮見於香港市場，合拍片的契合未必能帶出香港文化特色，還未算上內地的審查制度也局限了香港的創作空間。電視劇方面，比如《琅琊榜》在內地和台灣都大受歡迎，在香港卻淪為電視台的收視倒數。

因此，香港的影視產業若想在「泛粵」甚至兩岸三地取得佳績，培養對方市場對新文化的接受度，便要注意不同類型節目、不同影視內容對文化差異表現的不同。如果想要將新形態的節目或戲劇理念推出去，電視劇及綜藝節目依然比電影更加有利，一則因為節目時間長，可以容讓觀眾慢慢代入其中，二則其藝術表達更貼近生活。相反，電影較多藝術表現成份，更容易出現審美和文化差異，其短時濃縮的形式特點不容易讓陌生觀眾瞬間引起共鳴。實際上，近幾年被陸港台同時熱議的也多是綜藝和電視劇的演員和情節，這或許說明了內地的《爸爸去哪兒》和台灣的《娛樂百分百》等綜藝何以在香港受歡迎。

在影視創作的內容上，製作團隊想要打開新市場時，應該融入新市場的文化元素，以增加親切感和共鳴。比如在香港大熱的《延禧攻略》邀請了佘詩曼參演，此前大火的《甄嬛傳》也邀請了蔡少芬。雖然本地藝人的參與並不能確保該劇在當地獲得認可，但通過當地著名演員的身影，試圖將三地觀眾帶入其中，卻是打開市場的好嘗試。台灣世新大學廣播電視電影學系教授陳清河在接受台灣媒體採訪時，更曾建議台灣影視採用台灣東南亞移民為題材，連結東南亞與台灣的文化背景，打開東南亞市場，也是同樣的道理。

上文節錄自第230期《香港01》周報（2020年9月7日）, 文章原題《兩岸三地影視沉浮 「香港製造」能否觸底反彈？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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