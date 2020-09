《現代知識貴族的精神:林毓生思想近作選》趕不及在2019年五四運動百年的時機出版,但這本書與五四精神的反思,當然息息相關。顧名思義,本書是著名學者林毓生(1934年生)的思想近作選,所收文章有新有舊,即使近作文章不少,但也可視為林毓生精選作品集的一種。 撰文:鄭政恆

林毓生是著作等身的華人學者,畢業於國立台灣大學歷史系,在台大讀書期間,師從哲學系教授殷海光,書中《高貴靈魂的一生—悼念、懷念殷師母夏君璐女士》一文就有簡要的回憶,當然,《殷海光.林毓生書信錄》有更多回顧與歷史資料。

自由產生有生機的秩序

《現代知識貴族的精神》一共有34篇林毓生的著作,全書有四大部份:「意識危機的探索與回應」、「自由的基礎與理據」、「學思之路與民主建設」及「人文傳統的存續與『創造性轉化』」,另外再加上附錄,加起來接近600頁,可見舉足輕重的學術份量。

第一部份「意識危機的探索與回應」的重心,是二十世紀中國烏托邦主義與反傳統主義的批判與反思,基本上承接《中國意識的危機》一書的論點。

五四時期知識份子重要活動場所——北大紅樓。(視覺中國)

第二部份「自由的基礎與理據」以八十年代初的《論自由與權威的關係》、《再論自由與權威的關係》兩文為骨幹,補上二十年後的反思,兼及海耶克的自由理論,林毓生說:「『自由產生秩序』的洞見與不少中國人所講的『自由』正好完全相反。那些中國人認為『自由』就是混亂。海耶克先生最重要的貢獻則是:個人自由反而產生真正有力量的社會秩序,那是一種有生機的秩序。」(《海耶克論自由的創造力—兼釋法治的意義與效益》,這篇2014年在上海的發言稿,最為教人眼前一亮。

描畫民主政治建設藍圖

第三部份「學思之路與民主建設」,重點是韋伯、殷海光和民主理論。林毓生在2000年台灣大選結束後,應《中國時報》作書面答覆,細論韋伯晚年演講《政治作為一種志業》(Politics as a Vocation)所區分的兩種倫理:心志倫理(Ethic of Moral Conviction)與責任倫理(Ethic of Responsibility),在韋伯眼中,心志倫理是政治家從政的目的和信守的道德情懷。責任倫理則是理智生發出冷靜的判斷力,也是政治家運作的機制。政治家必須在這兩種道德之間作出折衷。林毓生大概是鑑於熱烈的選舉政治和民粹主義,因而指出政治不是浪漫的激情,而要責任倫理展現出理性的政治作為。

青年時期的五四運動倡導者胡適。(網上圖片)

探索全盤性反傳統主義

書的第四部份「人文傳統的存續與『創造性轉化』」,重點是史華慈、千禧年主義、中國現代性和人文重建。

書中收錄了史華慈的遺作《中國與當今千禧年主義—太陽底下的一樁新鮮事》(《China and Contemporary Millenarianism-Something New Under the Sun》)的譯文和林毓生的導言,兩篇文章預示了物質主義和消費主義,好像宗教救贖一樣,將人帶向享樂、科技及經濟的進步,恍若升天得救,但結果卻是帶來人的墮落。

林毓生著作《現代知識貴族的精神》(資料圖片)

《現代知識貴族的精神》 副題:林毓生思想近作選 作者:林毓生 編者:丘慧芬 出版:香港中文大學出版社 出版日期:2020年3月

