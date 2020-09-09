「暴動不是抗議、搶掠不是抗議，而是明白簡單的目無法紀。」在民主黨總統候選人拜登上周花費4,500萬美元的新廣告中，重播其上周一（8月31日）的演說內容，強調自己堅定反對暴力示威，以回應特朗普「在拜登的美國沒有人會感到安全」的指摘。同時，拜登更反擊稱美國種族示威的暴力場面不是「想像中未來拜登美國的影像」，而是「今天特朗普美國的影像」，指摘特朗普挑動仇恨。

自8月23日黑人男子布萊克（Jacob Blake）被威斯康星州基諾沙市（Kenosha）警員槍傷致癱後，全美多個城市再爆「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）的抗議活動、暴力事件和示威與反示威的衝突。其中，兩位基諾沙示威者被持槍上街的17歲特朗普支持者槍殺；俄勒岡州波特蘭市亦有一名特朗普右翼支持者被槍殺，其支持極左組織「反法西斯主義」（Antifa）的疑兇後來亦遭警方擊斃。

美國威斯康星州基諾沙（Kenosha）爆發多天示威，示威者表示要為黑人男子布萊克（Jacob Blake ）討回公道，圖為8月25日示威情況。（美聯社）

由種族歧視和警察暴力引起的社會騷動再次點燃，加上近來美國各地兇殺等案件確有上升，這就給了特朗普再次打出「法律與秩序」（law and order）牌的機會。

黨派忠誠重定種族議題

在特朗普不斷渲染種族示威是「仇恨標誌」、「馬克思主義」、「對黑人不利」的背景之下，美國民眾對「黑人的命也是命」的支持有所下跌。根據市場研究公司益普索（Ipsos）的民調，在黑人男子弗洛伊德（George Floyd）被警員殺害後不久的6月初，支持種族示威的美國受訪者比例高達65%，然而，在布萊克被殺後的8月底，同類調查卻顯示只有43%受訪者支持示威。讓拜登更為擔心的是，民主黨人對示威的支持率亦由84%跌至75%，使得他不得不對部份示威者的暴力行為加以更嚴厲的抨擊，以反擊特朗普的「止暴制亂」宣傳。

可是，相較於民情的普遍走勢，共和黨人對示威的支持率更是由44%大幅急跌至7%，與兩個月前較為接近的兩黨民意差距甚大，可見長期深得近90%共和黨選民支持的特朗普的確能說服支持者歸邊，使種族平權抗爭成為另一個全面按黨派忠誠劃分的議題。

同時，根據美國選情網站RealClearPolitics的全國綜合民調，拜登的民意領先幅度已由6月時的接近雙位數字回落至6至7個百分點的水平。另外，根據皮尤研究中心（Pew Research Center）在8月公布的民調，有51%受訪者認為特朗普會擊敗拜登，而持相反意見的只有46%，結果與投票意願的民意相反。在弗洛伊德事件後打法律與秩序牌卻自食其果的特朗普，似乎看到了民情反彈，且其投票意願民調落後也未必能真實反映勝算。

截然不同的兩個訪問

上周二（9月1日），特朗普主動出擊到訪基諾沙，期間沒與布萊克的家人見面，也沒有試圖平息種族仇恨，只顧着力支持執法人員，指若沒有他同意派出國民警衛隊，基諾沙早就被「燒成平地」。訪問期間，特朗普拜訪了一家被示威者毀壞的家具店，希望展現示威的暴力，並到一處國民警衛隊臨時指揮中心巡視。

上周四，拜登在基諾沙市的一所路德會教堂面對群眾，聲言為對抗不公義，無論勝敗也要戰鬥至倒下的一刻。（美聯社）

特朗普在當地參加社區治安圓桌會議之時，除了布萊克母親的兩位牧師之外，與會者全是白人。在席上，特朗普亦搶答了一個原本向牧師提出的問題，直指他不相信美國警方有「系統性種族歧視」存在，並話音一轉大讚警員是「難以置信的好人」，宣稱「我國國人都愛（警隊）」。由此可見，雖然共和黨全國代表大會上多有少數族裔為特朗普背書，但特朗普到底仍只望靠鞏固選民基本盤，以爭取連任。

另一邊廂，拜登在上周四（9月3日）也緊接着特朗普到訪基諾沙。與後者全力撐警、無視種族示威的對抗式宣傳不同，拜登一方面嚴辭指斥縱火和搶掠者無論如何都不能被容忍，另一方面也盡力展示對種族歧視問題的關切。他花了一小時與布萊克的家屬見面，並與正在住院的布萊克通話近15分鐘。

上文節錄自第230期《香港01》周報（2020年9月7日）, 文章原題《特朗普再祭「法律與秩序」 拜登多管齊下接招》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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