作為世界第五大經濟體，印度的經濟狀況比大多數經濟學家預測的還要糟糕。印度國家統計局（NSO）上周一（8月31日）公布的數據顯示，印度今年第二季度國內生產總值（GDP）按年大幅下滑23.9%，創下印度自1996年開始發布季度GDP數據以來的最大單季跌幅，包括製造業在內的多個行業錄得兩位數的下滑。其中，建築業產值按年下降50.3%；貿易、酒店及其他服務業產值下降47%；製造業產值下降39.3%。

報告指出，全球新冠疫情大流行將增加印度減貧、脫貧的難度，稅制改革、農村經濟壓力及城市青年高失業率都將阻礙印度的減貧步伐。同時，貧窮、福利和就業方面的社會不平等，特別是針對婦女和農村人口的不平等現象，都將進一步惡化。經濟危機對印度不同社會群體的影響差異也將加劇貧富分化。

面對突如其來的疫情，印度官方卻一直試圖淡化經濟衰退的嚴重性。印度財政部首席經濟顧問Krishnamurthy Subramanian表示，受新冠肺炎疫情的影響，印度第二季度一直處在封鎖之下，絕大多數經濟活動都被限制了，因此，第二季度GDP數據符合預期。此前，印度財政部長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）也將印度空前的經濟低迷歸咎於「天災」。

受新冠肺炎疫情影響，印度第二季度一直處在封鎖之下，絕大多數經濟活動都被限制了。（美聯社）

政府表現欠佳 天災變人禍

疫情確實是造成印度經濟大幅衰退的罪魁禍首，但這並不是印度第二季度經濟在全球大型經濟體中表現最差的唯一原因，莫迪（Narendra Modi）政府在很大程度上也要為經濟衰退承擔不可推卸的責任。

一方面，莫迪政府沒能有效控制疫情的蔓延。印度的疫情防控措施與其說是為了阻止疫情擴散，不如說是維護社會穩定。另一方面，莫迪政府沒能夠採取有效的財政手段提振經濟。

莫迪政府遏制中資，將令印度經濟雪上加霜。（路透社）

挑釁中國 經濟雪上加霜

如果說歷史原因導致印度政府在疫情期間「回天乏術」，那麼為了「遏制」中國而放棄中印合作對經濟產生的負面影響，就屬於莫迪政府咎由自取了。中印邊境衝突令莫迪政府有針對地收緊了外商直接投資（FDI）政策。如今，這一舉動引發的後果正在「反噬」印度經濟。

上文節錄自第230期《香港01》周報（2020年9月7日）, 文章原題《遏制中資 經濟陷深度衰退 莫迪政府難辭其咎》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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