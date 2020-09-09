自上次大選結束後，美國中西部和五大湖地區的數個搖擺州已成為美國政治走向的「觀測站」，更是民主共和兩黨的兵家必爭之地。

四年前，希拉里被指輕忽了艾奧瓦、威斯康星、俄亥俄、密歇根和賓夕法尼亞等多個州份，導致民主黨自1992年起在五大湖區逐步建構起的堅實「藍牆」（blue wall）轟然倒塌，意外「翻紅」，最終只取得227張選舉人票（Electoral College），痛失總統寶座。

（香港01製圖）

從當時希拉里和特朗普在各州的得票情況來看，撇除艾奧瓦（6）和俄亥俄（18）這兩個得票率差距在10%左右的州份，只計威斯康星（10）、密歇根（16）和賓夕法尼亞（20）這三個得票率差距不到1%的州份，三州的選舉人票相加已高達46張，足以顛覆整個選舉結果。

回到此次大選，各種情況和因素既有變化，亦有類同：今日特朗普已從「素人」挑戰者變身為總統寶座的捍衛者，其老邁又缺乏個人魅力的競爭對手拜登雖遠不及希拉里強勢，卻較後者「貼地」；而經歷了近四年的時間，美國社會和政治生態也出現了不少變化，影響選民投票意向的因素自然也有所不同。然而，多份民調顯示，與四年前一樣，美國中西部和「鐵鏽帶」的多個搖擺州依然是決定此次大選勝負的關鍵。以政治民調分析網站FiveThirtyEight上周三（9月2日）的民調為例，雙方支持率咬得最緊的九個州份中就有五個位於中西部，當中包括俄亥俄州、賓夕法尼亞州、威斯康星州、艾奧瓦州和明尼蘇達州。

中西部的選民會如何看待曾經給予他們美好願景的特朗普？（路透社）

既然中西部仍是勝負的關鍵，中西部選民的投票意向自然成為各方關注的焦點——他們會否會再次將特朗普送入白宮？

上文節錄自第230期《香港01》周報（2020年9月7日）, 文章原題《疫情重創中西部 四年承諾一場空 「被遺忘的美國人」再被遺忘》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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