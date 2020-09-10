真正的三權分立｜李浩然

對於香港是否實行三權分立這個議題，近日社會掀起了一輪爭議，湧現很多立場看法，卻在否定相反意見之外，鮮有看到比較堅實的論述。 撰文︰李浩然

什麼是三權分立？

所謂三權分立 (Separation of Powers)，從字面的解釋，僅是「權力分割」。而一般對三權的理解，只是對一個實質政體在管理和運作下最起碼的權力劃分模式，即「行政」部門、「立法」機構和「司法」機關 (trias politica)。其實不少地區的政治權力劃分，並不必然依據這三個部分。例如台灣地區，其政治架構就把權力分割為五個院，除了普遍認知的三權外，還加上「監察院」和「考試院」。所以，一般對三權分立描述的其中一個重點，只是對權力的分割。

如果要進一步深入討論，還要理解這個權力的定義。針對國家跟政治相關的權力，分為主權、政權和治權。主權比較容易理解；一般來說，在現代政治理論下，基本上所有現代民族國家都認為主權屬於人民。至於政權（履行國家主權的政治組織歸屬及其統治合法性）和治權（管治權），在最典型實行三權分立體制的美國，兩黨通過選舉競爭，勝出的便能夠獲得任期內的政權和連帶的治權。主權在人民手裏，通過選舉演化產生為政權。然而，美國選民既選舉行政部門的總統，也選舉立法機關的國會議員。通過兩個分別的選舉，實際上已經把政權分割了。再加上文藝復興政治理論下對政治權力分割的主張，把司法部門提到了跟行政和立法相同的地位，最終形成了一個政權三立的局面。

在最典型實行三權分立體制的美國，兩黨通過選舉競爭，勝出的便能夠獲得任期內的政權和連帶的治權。（美聯社）

沿着包括孫中山先生在《三民主義：民權主義第五講 》等關於權力分立的論說進一步來看，主權和政權是一體的。政權由主權衍生出來，沒有主權就沒有政權；而「主權在民」這種虛無的理念，又需要透過政權來實際體現。所以美國的三權分立，或對權的劃分，實際所指的是政權，並因政權的分立而形成主權的分立。反過來說，就是在美國，行政、立法或司法，任何一方都不能單獨地代表美國的整體主權。只有三者加在一起，才是一個完整的美國主權；同時政權還可以由不同的政黨把持。美國的三權分立制度，是通過實際選舉運作，把政權和治權統一起來；其結果是一個縱向（主權、政權和治權）的統一，和橫向（行政、立法、司法）三分的權力格局。

重點在於權力是否得到制衡

三權分立根本不應是問題的焦點，重點在於權力是否得到制衡。

現代政制發展的理念，推崇權力分割和權力的互相制衡 (Check and Balance)，從而避免因濫用權力而衍生的腐敗問題。然而，權力該怎麼劃分？不同地區國家有不同的選擇，不存在哪個比較優越。權力劃分越細緻，運作成本越高，制衡越多，效率越低，一切也要看社會的發展水準和文化選擇，不能一概而論。

而且，根據倡議治權分割的法國哲學家孟德斯鳩，三權分立的另一個必要條件，是被分割的權力需要有「獨立性」。理由很簡單，依附在別的權力下的權力，不但失去實質分割的意義，也同時不能有效地對依附的權力進行監察。因此，定義一個政治實體是否三權分立，除了要看有沒有互相制衡的機制外，還要看每個分割的權力部門的主要功能是否獨立運作，不受其它部門機關的幹預或支配。

香港的行政、立法和司法權，均由國家通過《基本法》授予。（資料圖片）

根據《基本法》建立的政治體制，又是否符合孟德斯鳩提倡的三權分立體制？《基本法》賦予香港特區獨立的司法權，這方面在社會上從來沒有爭議；香港在司法上跟內地是兩個平等而獨立的法域。至於由《基本法》第四章第二節（第59條至第65條）設立的香港行政機關，即香港特區政府，本身並不受制於任何權力部門的支配或影響，並且是在行政長官領導下獨立行事的權力機關。然而，在設定立法機關時卻不一樣。《基本法》第三節雖然賦予立法會在特別行政區內的立法權，卻清晰地訂明這並非完整和獨立的權力。理由是根據第76條，香港特別行政區立法會通過的法案，須經行政長官簽署、公布，方能生效；而且，第74條也否定了立法會議員在牽涉公共開支、政治體制和政府運作範圍內提出法律草案的權力。這種行政立法關係，正是我們經常說的行政主導的含意。所以，從嚴格的角度來說，香港跟英國一樣是沒有真正的三權分立制度。

雖然英國並沒有嚴格的三權分立體制，但是對權力相互監督的精神，卻深植於英國的法治傳統中。亦因為香港回歸前的普通法原則，通過《基本法》在回歸後繼續適用，三權分立理論中的憲制性理念繼續被香港法院所應用，因此，籠統地說香港法庭奉行三權分立的原則也無不可。然而，從對制度的精準理解來看，政府現在主動糾正過往教材粗疏的問題合情在理。

其實無論有沒有三權分立的制度，任何爭議最後也是以《基本法》作為解決的標準，不存在沒有三權分立的憲制性原則，法庭便會失去解釋法律的方向。況且，政府的回應「各司其職，互相制衡」，其實也間接描述了行之已久的三權分立精神。

英國並沒有嚴格的三權分立體制，但是對權力相互監督的精神，卻深植於英國的法治傳統中。（新華社）

從國家主權看三權分立爭議

我們進一步從國家主權的角度看香港的三權分立問題。我們理解的三權分立，主要參照美國的經驗而來。如上所述，美國的三權分立，最終指向的是國家主權的分立。

中國實行的是全國人民代表大會制度，全國人大是國家的最高權力機關。這種路徑實際上類似孫中山先生所倡議的國家政權整全性，並在整體性權力下形成授權治理權力的分工；也有點類似英國的議會至上原則。既然如此，香港特區作為中華人民共和國的一個地方政府，不擁有主權，那又何來處理主權分立制度的能力呢？

香港的行政、立法和司法權，均由國家通過《基本法》授予。中央對特區執行行政和立法權擁有監督權；這是被授權者須要對授權者負責任的表現。因此不能說香港獲得授權後就擁有了超然性而不被監督，並從而可以形成所謂的三權分立。全國人民代表大會制度不走三權分立的模式，在中央授權地方的機制下，又怎會變成了三權分立呢？

自從回歸以來，便有很多司法覆核案件，市民通過法庭挑戰行政和立法機關的行政行為或立法行為。（資料圖片／高仲明攝）

事實上，三權之間互相制衡。例如自從回歸以來，便有十分多的司法覆核案件，市民通過法庭挑戰行政和立法機關的行政行為或立法行為。同時，三權之間也work in alignment （有些說法稱之為三權互相配合或合作，但筆者認為這些詞語難以完整描述）。這是什麼意思呢？例如法庭判處了一個犯人入獄，那監獄的管理和執行懲罰措施，便是由行政機關負責。

無論從三權分立所指向的主權格局，香港沒有能力進行主權分立的制度安排，還是從內在的行政立法關係來看，都已經充分顯示出香港所實行的，並不是三權分立制。然而，香港的行政、立法和司法「各司其職，互相制衡」，已經充份體現了三權分立所追求的權力制衡的憲制精神。