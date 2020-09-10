近期，隨着台海局勢日漸嚴峻，擦槍走火的風險不斷增加，任何一方的軍事行動皆容易被放大檢視。上周三（9月2日），台灣國防部罕見地召開緊急記者會，駁斥一則美國軍機從台灣起飛的網絡消息。此舉延續了此前台官方傳出禁止「擅自開第一槍」的脈絡，避免在兩岸緊張局勢下，台灣開出「軍事」第一槍。但令人費解的是，「和平統一」一直是中共的大政方針、「兩岸和平」也是蔡英文連任後喊出的主旋律，那麼，民進黨政府為何接連釋出「不開第一槍」的訊號？「軍事衝突」又緣何一步步成為兩岸關係的重大擔憂？

坦白說，猜測或預測台海局勢誰先開第一槍，在某種意義上不是那麼重要，因為兩岸都有意識地不讓自身成為「開第一槍」的那一方。不過，如何走到雙方言明「不開槍」的緊張局面，反倒是需要梳理的。畢竟，找出誘發原因才能管控危機，避免擦槍走火。

若按台灣社會通常的解讀，「不開第一槍」的順序應指解放軍東部戰區先是在8月13日對外發布消息稱，解放軍將在台灣海峽及南北兩端舉行「多軍種」、「多方向」的軍事演習。由於訊息內容是解放軍近期首次排除「例行性演習」、「例行性安排」等字眼，不少分析人士認為，北京此舉「針對性」意味濃厚，台海局勢有箭在弦上之勢。

美國衛生部長阿扎爾曾經在8月中訪問台灣。（資料圖片／路透社）

美連番挑釁誘發危機

民進黨政府似乎也能感受到兩岸衝突加深的危機，於是透過「軍方官員」向台媒透露：「我方飛行員若未接到空軍作戰指揮部下達的命令，擅自開第一槍，自空中執勤降落後，即刻移送法辦。」

也就是說，若按台灣社會解讀事件發生的順序，民進黨政府的「不開槍」指令多少向內外表明台灣並無挑起台海衝突的意願，反倒是將所謂的「好戰者」標籤黏貼在中共身上。畢竟先有解放軍軍演，才有了台灣「不開槍」的表述。

但事實上，若細究中共「台海及南北端」軍演的原委，外界多數解讀為與美國衞生部長阿扎爾（Alex Azar）訪台有關，然而，更關鍵的原因在於美國官方的態度及軍事挑釁行為。

上文節錄自第230期《香港01》周報（2020年9月7日）, 文章原題《台海緊張升級 「不開槍」釋放的危險訊號》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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