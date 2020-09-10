【新冠肺炎】疫情趨緩　香港緣何需要「火神山」？

「港版方艙醫院」正在發揮作用，「港版火神山醫院」也在興建之中。根據武漢經驗，方艙醫院與火神山、雷神山醫院都值得香港借鑑。不過，為什麼要分為方艙醫院與火神山醫院，這對遏制疫情有什麼幫助？如今疫情已趨緩和，如此巨大的投入是否仍有意義？

今年2月2日，位於武漢的火神山醫院正式完工交付，佔地3.4萬平方米，提供1,000張病床，於2月4日開始收治病人。2月6日，雷神山醫院完工並投入使用，佔地7.5萬平方米，提供1,500張病床。兩座傳染病專科醫院的修建分別歷時10天與15天，修建方式都借鑑了2003年北京為應對沙士（SARS）疫情所建的「小湯山」醫院。

火神山、雷神山醫院的設計延續了小湯山醫院傳染病區的設計思路，並進一步升級。以火神山醫院為例，院內開設重症監護病區、重症病區、普通病區，設置感染控制、檢驗、特診、放射診斷等輔助科室。火神山醫院亦將污染區和潔凈區進行嚴格劃分。在建設中，醫院鋪設5萬平米的防滲膜，覆蓋整個院區，同時搭設了雨水、污水處理系統；每間病房單獨設置不可循環的新風系統和排風系統，排出氣體經消毒後排入空氣中。

武漢火神山醫院建築情況。（資料圖片／美聯社）

新冠治療難於沙士 方艙醫院專治輕症

除火神山、雷神山醫院外，武漢政府亦通過直接徵用現有空間，包括大型活動場地、休課學校等快速構建起16所方艙醫院，提供20,000多個床位，用於集中收治輕症患者。

之所以需要不同的醫院發揮不同作用，原因在於較之沙士及普通肺炎，新冠肺炎在病情上有着不同特點，即傳染性強、發病初期病情較輕，但發展速度快，如果發展成危重病，即有可能造成多器官衰竭，從發病起三周即可決定生死。

8月1日，亞洲國際博覽館社區治療設施啟用，並初期於1號展館設置500張病床。（資料圖片／梁鵬威攝）

備戰冬季疫情再襲 香港不可掉以輕心

「港版方艙醫院」已投入使用，而「港版火神山醫院」預計年底交付，屆時可提供800至1,000張負壓病床。面對疫情緩和，仍堅持修建「港版火神山醫院」會否成為勞民傷財之舉？

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇日前接受訪問時表示，香港應為冬天疫情再爆發做好準備，現時距離冬季疫情或再爆發約僅兩個多月，當局須做好應對，包括邊境防控、制訂食肆等高危場所防疫措施，及擴大派樣本瓶範圍，才可避免復工復課後再出現疫情爆發。袁國勇預計，即使疫苗研發成功，香港亦不能在今年安排接種，預計要九個月後才有機會安排。

由此可見，「港版火神山醫院」的籌備並非毫無意義，而是為應對接下來可能出現的疫情未雨綢繆。香港不僅須吸取第三波疫情突然爆發帶來的教訓，亦應從武漢經驗中學習，方可避免手忙腳亂。

上文節錄自第230期《香港01》周報（2020年9月7日）, 文章原題《他山之石 可以攻玉 香港緣何需要「火神山」》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

230期《香港01》周報精選內容：

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