世界各地在病疫的沉睡和懸置中醒轉。生活機能、經濟和社會活動逐步重啟，倫敦是其中之一。作為流行文化的橋頭堡，倫敦的博物館亦逐步重開，表演藝術場地在可見將來打開大門，迎來面對面的演出，其中，廣受關注的泰特美術館（Tate Modern）之「安迪華荷全展」（Andy Warhol），在3月開展兩周後便因為疫情封鎖而關門，8月重開後門票瞬間訂光。 撰文︰若山

不過，另一些重量級展覽如泰特不列顛館（Tate Britain）舉行的插畫師Aubrey Beardsley全展卻門可羅雀。而回應新冠肺炎疫情的及時展覽，如海沃德美術館（Hayward Gallery）以樹木為主題的展覽，以及在南岸中心（Southbank Centre）外面展出病疫中在城市前線勞動者肖像展倒令人眼前一亮。

當代藝術具有回應急遽變化的生活日常的速度和能力，在此刻展現生命的脆弱和堅忍；而從藝術館重現的人潮，可見這個能力如何牽動着大眾的心。

倫敦的博物館逐步重開，泰特美術館的「安迪華荷全展」廣受關注，重開後門票瞬間訂光。（Getty Images）

安迪華荷（1928-1987）全展原是城中矚目和令人期待的盛事。他的金寶湯罐頭，以及毛澤東等名人肖像多色版畫系列是街知巷聞、童叟皆知的普普藝術經典。大家可在這個展覽上看到這些經典作，但展覽的目的遠不止此—你會看見不一樣的華荷，一個當代藝術家更深層和複雜的創作追求。展覽包攬安迪華荷鮮為人知的前衛藝術實驗，以及罕有展出他那些不那麼華麗、甚或是私密的作品。

展覽將華荷的個人經歷跟其世界觀和創造作出更緊密扣連。由此，安迪華荷不再只是國際當紅的藝術家、普普藝術的標誌性人物，而是充滿矛盾性情、行事作風具爭議性、焦慮與脆弱，同時一往無前地熱愛世界的「人」。

還原安迪華荷：充滿矛盾的藝術家

安迪華荷的作品中，如毛澤東等名人肖像多色版畫系列是街知巷聞的普普藝術經典。（Getty Images）

華荷來自今天稱之為斯洛伐克的東歐移民家庭，在東部派天主教會（Ruthenian Catholic）的宗教教育中成長，終其一生到教會做崇拜。但他同時是高調的同性戀者，在同性性行為仍未合法的美國，他和性小眾群落時而走近。他自小深受宗教畫和荷里活電影的影像影響，而這兩個極端的風格形塑了華荷的創作路。

泰特美術館這個展覽依據他的人生階段展開。入口處先見其少時學畫的畫冊、當插畫師時的畫作、對愛人和俊美男體的素描、到普普藝術作品、模擬他曾設立的展覽空間、曾全身投入的電影作品、策劃的演出記錄、被槍擊、回到普普畫作、成為國際知名人物後的名流生活和自我形象經營、到生命後期對政治、宗教和死亡的探討…

若山 文化工作者，兩年前赴倫敦深造，現定居英國

上文節錄自第230期《香港01》周報（2020年9月7日）《倫敦博物館疫中重開 藝術回應社會，創作牽繫人心》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此訂閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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