縱觀歷史，人類一直無法超越海洋、山脈等地理上的限制，直至基於數字技術之上的互聯網出現。自誕生之日起，互聯網就帶着「自由、開放、全球化」的標籤，實現了人類「地球村」的夢想。隨着多年技術的發展，衍生出來的雲技術、通訊技術、應用程式、信息流通，更是代表着全球進入一個「數據連接一切」的時代。

當然，「數字」既是機遇，也是挑戰，各國怎麼管理好這種高速自由運轉的「數字」，也就被視為全球化治理的新課題。

但在今天，美國特朗普政府的保守主義不僅體現在經濟領域，更體現在數字領域，美國政府的管制之手伸向了「數字」這個本該以自由、開放、全球化為原則的領域。同時，中美之間的矛盾也已經從貿易戰延伸為科技戰、數字戰。

9月8日，中國國務委員兼外長王毅在北京舉行的全球數字治理研討會上介紹了中國發起的《全球數據安全倡議》。（外交部網站）

抗衡美國「淨網計劃」

上周二（9月8日），中國國務委員兼外長王毅在北京舉行的全球數字治理研討會上介紹了中國發起的《全球數據安全倡議》，倡議主要內容包括八點，分別是：一、客觀理性看待數據安全，致力於維護全球供應鏈開放、安全和穩定；二、反對利用信息技術破壞他國關鍵基礎設施或竊取重要數據；三、採取措施防範和制止侵害個人信息的行為，不得濫用信息技術對他國進行大規模監控，或非法採集他國公民個人信息；四、要求企業尊重當地法律，不得強制要求本國企業將境外產生、獲取的數據存儲在本國境內；五、尊重他國主權、司法管轄權和對數據的管理權，不得直接向企業或個人調取位於他國的數據；六、應通過司法協助等渠道解決執法跨境數據調取需求；七、信息技術產品和服務供應企業不應在產品和服務中設置「後門」，非法獲取用戶數據；八、信息技術企業不得利用用戶對產品的依賴，謀取不正當利益。

早前美國國務卿蓬佩奧宣布一份旨在「遏制潛在國家安全風險」的「淨網計劃」。（美聯社）

在王毅的表述中，他認為全球正面臨數據安全的風險挑戰，給出了「秉持多邊主義。共商、共建、共用是解決全球數字治理赤字的正確出路」、「兼顧安全發展」、「堅守公平正義」三大原則。其中，王毅認為全球數字治理赤字正面臨着「個別國家大搞單邊主義，以『清潔』為名向別國潑髒水，以安全為藉口對其他國家領先企業進行全球圍獵」，「把數據安全問題政治化，刻意搞雙重標準，甚至不惜造謠抹黑」。

王毅代表中國政府的這些表態，明顯是針對美國政府於8月份提出的「淨網計劃」（Clean Network）……

上文節錄自第231期《香港01》周報（2020年9月14日）, 文章原題《美國垂下「數字鐵幕」 王毅提全球數字治理倡議》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

231期《香港01》周報精選內容：

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