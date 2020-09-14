必先溫馨提示，《我想結束這一切》（I'm Thinking of Ending Things）是一齣大膽的意識流作品，故此絕不易啃，尤其播放平台Netflix容許觀眾「飛住睇」。可是，如果大家有能耐看到最後，這趟燒腦文藝旅程相信能讓你回味無窮。

名編劇查理．卡夫曼（Charlie Kaufman）以《無痛失戀》、《玩謝麥高維治》等名作深得民心。「編而優則導」的他曾執導《腦作大業》、《不正常麗莎》等片。本片改編自同名小說，他自言此乃壓軸執導之作，之後就會返回編劇崗位，故電影上架前已備受矚目。最終成品沒有令人失望，透過非線性敘事及大量隱喻令觀眾陷入故事迷宮，堪稱Netflix最佳燒腦式原創文藝電影，印證了平台的膽識及視野，創作人及平台均成就彼此。

本片以意識流手法敘事，搭建主人公的心靈迷宮。（《我想結束這一切》劇照）

不過，觀影前宜做足心理準備，這絕非典型娛樂片，不似Netflix過去數周的暑期大片—實不相瞞，筆者起初有點想放棄觀看。預告片雖以愛情電影包裝，看畢全片方明白最好如「一張白紙」般選播，唯有不帶任何前設，才可更深切感受電影燒腦之妙。

卡夫曼的前作不時跟觀眾「鬥智」，須不斷細味片中細節，今次則更加徹底，看來Netflix給予創作人極大自由。本片實難用單一類型來概括，因時而像愛情片，時而像驚慄片，時而像奇幻片。電影遊走於各類型，畫面變化非常豐富。

+ 2 + 2 + 2

電影甫一開幕，女主角（Jessie Buckley飾）與男友Jake（Jesse Plemons飾）踏上公路之旅，探訪後者的父母（分別由David Thewlis及Toni Collette飾）。女方開宗明義，透過內心獨白表明心迹：「我想結束這一切」，指明她想結束眼前這段關係。

本片的劇情簡介如是：「而一切完全不如表面所見。」這句描述堪有畫龍點睛之效，因為情節發展愈來愈「不如表面所見」。細心的觀眾會留意到，女主角的名字不斷更迭，Lucia、Lucy、Louisa等都是她的稱謂…

上文節錄自第231期《香港01》周報（2020年9月14日）, 文章原題《《我想結束這一切》燒腦式意識流文藝佳作》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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