【戀偽鎮驚逃．劇評】種族議題下的超自然傳奇

HBO的新劇《Lovecraft Country》在香港譯作《戀偽鎮驚逃》應該是一個誤會。H. P. Lovecraft是活躍於上世紀二三十年代的美國恐怖短篇小說家。他在作品中常將一些虛實結合的城鎮當作背景，將真假風土人情傾注其中，發展情節緊張的超自然故事。這些地方風物多數參考他成長的新英格蘭地區，尤其是麻省。在他去世之後，他的書迷和研究者慢慢達成了共識，稱這些區域為「Lovecraft Country」。 撰文︰寇斯珮

故事回到上世紀五十年代，退伍軍人Atticus回到故鄉，與他的叔叔（寇尼凡斯飾）及曖昧對象（朱妮絲慕莉貝飾）一同上路，展開一段驚險怪異的公路冒險。（《戀偽鎮驚逃》劇照）

這部劇集並非直接改編Lovecraft的故事，原作是沿用了他當年的設定，由當代科幻作家Matt Ruff創作。小說出版不久即為HBO買下版權，《星球大戰》系列監製J.J. Abrams及《逃出絕命鎮》導演Jordan Peele強強聯手，共同為這部電視劇把關。故事回到上世紀五十年代，退伍軍人Atticus（祖拿芬美佐斯飾）回到故鄉，尋找失蹤的父親Montrose（米高堅尼夫威廉斯飾），他的叔叔（寇尼凡斯飾）及曖昧對象（朱妮絲慕莉貝飾）一同上路，展開一段驚險怪異的公路冒險。

劇集風格延續了HBO最擅長的怪力亂神氣象。（《戀偽鎮驚逃》劇照）

劇集風格延續了HBO最擅長的怪力亂神氣象，再加上滿滿的次文化元素，賣相刺激香艷。當然也不止於此，五十年代的種族歧視狀況變成了一個有力的背景設定，除了具備眼下最熱議的公共話題，也變成虛構世界中獵殺主角的一股力量。虛實兩層結構令這樣的創作超越了政治正確，凝聚了更強的戲劇衝突。種族議題之外，兩位監製拿手的鬼怪妖獸，西方觀眾愛看的巫毒和驅魔都沒被落下。《戀偽鎮驚逃》儼然是最具備時代氣息的民間傳奇……

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上文節錄自第231期《香港01》周報（2020年9月14日）, 文章原題《《戀偽鎮驚逃》種族議題下的超自然傳奇》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

231期《香港01》周報精選內容：

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