進入9月後，中印邊境局勢再度升溫，兩國士兵劍拔弩張，雙方都開始派駐坦克部隊進入爭議地區，甚至出現「鳴槍事件」，引發國際極大關注。「中印之間究竟是否會發生一場戰爭」的疑問猶如一片陰雲，飄浮在班公湖（Pangong Tso）的上空。

上周二（9月8日）凌晨，中國軍方西部戰區對外發布消息，指控印度軍隊在中印爭議邊境班公湖南岸向中國邊防軍人鳴槍威脅。解放軍西部戰區新聞發言人張水利稱，「9月7日，印軍非法越線進入中印邊境西段班公湖南岸神炮山地域。印軍在行動中悍然對前出交涉的中國邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅，中國邊防部隊被迫採取應對措施穩控現地局勢。」但說法隨即遭印方國防部駁斥，後者指控是解放軍「對空開了幾槍，試圖恐嚇（印度）部隊」。

中國軍方西部戰區對外發布消息，指控印度軍隊在中印爭議邊境班公湖南岸向中國邊防軍人鳴槍威脅。（資料圖片）

印軍鳴槍陡增軍事衝突風險

雖然兩國軍方互相指摘，但「鳴槍」這一軍事動作意味着雙方在有爭議的邊界沿線數十年來首次動用槍支。中國外交部發言人趙立堅於上周二在例行記者會上表示：「這次事件中，印方首先向中國邊防部隊開槍，這是自1975年以來，兩國邊境的平靜首次被槍聲所打斷。」中印最後一次交火發生於1975年10月20日，當時印軍首先越過實際控制線，侵入兩國沒有爭議的中國領土範圍，解放軍開槍造成印軍邊境巡邏隊四名官兵死亡。

值得注意的是，在此次邊境衝突發生後，印度高官被揭參加了一名「特別邊防部隊」士兵的葬禮，而這名士兵正是在上述班公湖南岸行動中因誤踩地雷而喪生。不難看出，印度方面的特種邊境部隊成員已經參與進中印邊境的爭端之中。

解讀「鳴槍事件」後各方釋放的訊息，或許能夠給輿論提供俯瞰此事的角度。首先，中方對於此次「鳴槍事件」的定性十分嚴重，按照中國政府的說法，印軍此舉推高地區緊張局勢，極易造成誤解誤判，是嚴重的軍事挑釁行為。

上文節錄自第231期《香港01》周報（2020年9月14日）, 文章原題《45年後中印邊境再「響槍」 莫迪政府「玩火」 轉移內部矛盾》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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