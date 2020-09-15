本年底的英國脫歐過渡期大限即將進入百日倒數，在人們因新冠肺炎疫情而淡忘脫歐的形勢下，英國首相約翰遜上周三（9月9日）一方面提出要在英國落實每日數百萬快速普及檢測的「登月行動」（Operation Moonshot），另一方面則公布了《聯合王國內部市場法案》（UKIM Bill）全文，其中明顯違反去年脫歐協議的條款馬上引來歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）以拉丁文警告英方「條約必須遵守」（pacta sunt servanda），而其法律意見亦指歐盟已可將英國告上法院。

讓歐盟更感不滿的是，約翰遜此次意圖撕毀脫歐協議的方式，並不是在雙方本年來談判中早有爭議的捕魚權或國家補貼等「未解決」的問題上，而是重新翻出約翰遜2019年10月在當時脫歐限期前兩周「已解決」的北愛爾蘭問題。

目前的北愛爾蘭與愛爾蘭共和國之間並不存在實體的邊界，人員和貨物可以自由來往。圖為一輛牽引車跨過兩地邊境。（Getty Images）

北愛爾蘭再成「最後難關」

北愛爾蘭問題的根本是一個兩難困局。由於脫歐之後，英歐必須建立關稅邊關，位於愛爾蘭島上的北愛爾蘭只有兩個選擇：一是將邊關放在與愛爾蘭共和國的陸路邊境，改變如今連管制的建築物也沒有的局面；二是將邊關放在區隔北愛爾蘭與大不列顛島的愛爾蘭海之上。前者有可能破壞1998年《貝爾法斯特條約》（Belfast Agreement）帶來的北愛和平局面；後者則是將北愛在規制上留在歐盟之中，犯下「分裂國家」之大不諱。因此，除非英國全境都留在歐盟關稅同盟，否則上述選項只有兩害取其輕的差別。

前首相文翠珊當年認為將邊關設在愛爾蘭海是「沒有任何英國首相能同意的選項」，然而約翰遜上台之後，經過一連串淡化「無協議脫歐」影響的宣傳之後，在最後一刻卻以花巧的政治語言包裝接受了「分裂國家」的選項，並借機以「搞定脫歐」的口號為保守黨贏得三十年未見的國會多數。

圖為2019年5月文翠珊哽咽宣布將會下台，這亦成為約翰遜之後上位的機會。（資料圖片／路透社）

脫歐協議雖然聲明北愛爾蘭屬於英國的「關稅領域」，卻要求英國在北愛關口為英歐雙方聯合委員會定義為「有風險」被轉運至歐盟境內的貨物代徵歐盟關稅，而北愛商品出口至英國其他地區也要根據歐盟法律作出口匯總申報。同時，北愛還要接受歐盟單一市場對於國家補貼相關法例的管轄。這其實就是將北愛爾蘭「有實無名」地留在歐盟單一市場與歐盟關稅同盟之中。

事隔一年，約翰遜竟企圖將這些解決北愛爾蘭問題的脫歐協議關鍵條文撕毀，其《內部市場法案》更將於本周一（9月14日）進行二讀，日程倉促，而約翰遜更撰文指控歐盟未來有可能會阻止大不列顛島對北愛的糧食運輸，「分裂我國」，再次挑起疑歐派對歐盟的仇視。

上文節錄自第231期《香港01》周報（2020年9月14日）, 文章原題《約翰遜圖毀英歐協議 新脫歐危機似曾相識》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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