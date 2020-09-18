【深度】學校怎樣教「三權分立」？

多間出版社早前參與教育局通識科教材專業咨詢服務後，刪去或修改「香港奉行三權分立」內容，教育局局長楊潤雄、行政長官林鄭月娥以及中聯辦和港澳辦接連表示，香港不是「三權分立」，而教科書應按《基本法》描述香港政制。官方言下之意，是指有關教科書過往傳達了一個並不準確的知識內容，所以需要正本清源——這不禁引人好奇，究竟當下的教育工作者們，究竟怎樣教授諸如「三權分立」等極具爭議的內容？又有否向學生傳遞正確信息？

爭議存在已久，港府從不釐清

必須指出的是，儘管特區政府、香港中聯辦、以及國務院港澳辦等，近日才正式否定「香港奉行三權分立」一說，但紛爭其實存在已久。在1986年《基本法》起草初期，起草委員會轄下政治體制專題小組曾經建議香港應採用「三權分立」模式，但有關意見並不獲得中方接納，例如「一國兩制」構想者、時任中共最高領導人鄧小平於1987年會見草委期間，多次明確表示香港制度不能完全西化、不會實行「三權分立」，但容許行政、立法、司法互相制衡和配合；不過，自回歸以來，不知何故，每逢司法人員論及「separation of powers」，都會被翻譯成「三權分立」，連官方文本亦是如此，而儘管其時總有內地草委和學者撰文反駁有關說法，但都無法掀起漣漪，更加不獲官方加持，而民主派則以此穩佔輿論場；及後2008年時任國家副主席習近平訪港，提出行政、立法及司法機關要互相理解和互相支持一說，港澳辦及中聯辦才陸續糾正「香港不存在三權分立」，但特區政府並沒有積極響應。

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「這是一個爭議性議題。」香港教育大學教育政策與領導學系客席副教授梁恩榮說，「從教育專業角度而言，爭議性議題是不可以不教的，特別是對整個香港有所影響的事件。」他指出，爭議性議題應用專門的教育法來教授，即向學生展示不同的觀點以及背後的理據，這樣才能培養學生的批判思考和創造思考等能力，也有助他們更加深入認識社會。

問題是，什麼是「爭議性議題教育法」？是只單純呈現正反雙方的意見，然後交由學生自行判斷，還是在呈現各方說法的基礎上，能夠帶領學生認清是非對錯？

對此，本身是香港教育專業人員協會副會長的教育大學教育政策與領導學系高級講師莊耀洸，結合《通識科課程及評估指引》進行解釋。《指引》專闢一章分析議題探究及多角度分析，並將教學過程分為三個步驟：第一，掌握事實、理解現象、澄清概念；第二，明白分歧和衝突；第三，進行反思、作出評價，探求出路、付諸實踐。

莊耀洸說，在教學過程的第一步中，需要教師根據《基本法》內容，結合不同時期的官方說法，向學生講清事實。（資料圖片／彭毅詩攝）

放任學生自行判斷VS引導學生正確理解

莊耀洸說，在教學過程的第一步中，需要教師根據《基本法》內容，結合不同時期的官方說法，向學生講清事實。「為什麼以前會搞錯？為什麼社會這樣講（香港不是三權分立）？要幫助學生理解時代背景，以及香港一路以來的發展。」而在「澄清概念」部分，則需要向學生介紹「三權分立」有何理念、如何發展、涵蓋什麼精神和原則。莊耀洸說，當學生對有關概念有所了解後，老師就可幫助學生認識不同地方的政治制度，以反觀香港的政治模式。

「那麼，香港這個模式算不算呢？現在社會很明顯有不同看法。」莊耀洸認為，教師應通過討論不同觀點及背後理據，使學生明白背後的分歧和衝突。「不能夠只講一種看法。」他強調，「在教學上，首先一定要講到政府的說法，因為這是一個很重要的觀點，會影響到制度的具體運作和執行」；同時，在辨析的「三權分立」過程中，也不能忽略法院的看法。

莊耀洸以回歸初期的「等候特首發落」法例為例，「1997年後，定罪的少年犯須由特首決定刑期。很多人等了很久沒等到，就集體上訴並最終勝訴。法官判決依據是《基本法》第80條——香港特別行政區各級法院是香港特別行政區的司法機關，行使香港特別行政區的審判權。因此審判權在司法機關而不在行政機關，這實際體現了『三權分立』的精神。」至於最後一部，則要令學生經過學習後得出一定觀點，而莊耀洸認為可以容許學生持有不同看法。

「容許學生持有不同看法」——正正是教育界爭論不休的問題。（資料圖片）

「容許學生持有不同看法」——正正是教育界爭論不休的問題，有人支持這能促進多元思考，也有人批評這是不負責任、罔為師表的藉口。

不過，香港的「三權分立」之爭，最棘手的不是香港有否存在權力分置，而是香港的權力分置是否建基於國家主權的邏輯——這明顯是中央政府最為在意的問題，因為在西方憲政當中，「三權分立」一般建立在「國家主權」的基礎之上，並要令行政、立法、司法的憲制地位和政治權力保持獨立和均等，才能有效發揮制衡甚至監督他權的作用；然而，由於香港只是直轄於中央人民政府的特別行政區，根本從沒自我掌握「主權」，其「高度自治」權力全部源於「中央授權」而非「與中央分權」，所以並不享有建立在以「國家主權」為基礎的「三權分立」，而是享有在「一國兩制」之下，以行政為主導的權力分置，且司法獨立——因此，在「一國兩制」框架之下，當中央認為主權問題不能含糊，這究竟應否被視為一種「正確」的觀點教授予學生呢？而老師在授課時，本身是否對有關概念具備清晰的知識背景呢？

這些都是教育工作者不能迴避的問題。香港通識科教育的成效，主要取決於授課教師的表現，能否落實上述教學過程、最大程度實現教學目標，是對通識科老師的很大考驗。

教育局局長楊潤雄。（資料圖片）

帶頭釐清爭議VS「斬腳趾避沙蟲」

除了中學通識科，大學教育也不時牽涉爭議內容——那麼，對於不同成長階段的學生，老師的教學重點是否有別？梁恩榮認為，兩者教學目標不同，中學通識課以培養合格公民為主，大學則需要深化學科理論。他解釋，中學生畢業時大約18歲，基本上是一個擁有投票權利的成年公民，所以應該掌握能使他有效關心社會、履行責任的知識和能力。

「因此，中學通識科的教學以培養學生能力，傳授基本概念為主。」即通過討論不同觀點，培養批判思考、創意思考與分析能力，並在討論的過程中使學生掌握基本的政治概念，「比如什麼是權力制衡，從而了解在香港立法、司法、行政是如何運作的。」當學生進入大學之後，由於學科分野更加細化，對相關理論的討論也會更加深入——以政治學為例，學生需要閱讀大量經典、學者的論述去了解「三權分立」的理念。同時，全面地認識並比較英國、美國、法國等不同國家地區的三權分立分別有何特徵、如何執行、各有哪些優劣。

梁恩榮不贊同通識教科書刪改「三權分立」相關內容，因為政治議題是通識科不可或缺的內容，「用孫中山的話說，政治就是管理眾人之事。既然是眾人的事，那麼是不是眾人都要認識呢？......要讓眾人都有機會學，這樣等他成為合格的公民就可以履行自己的責任。」他提到，當社會出現爭議性議題，教師的職責在於幫助學生理解不同角度、尊重多元觀點、釐清背後依據，教育局更應帶頭討論這些議題，而非「斬腳趾避沙蟲」。