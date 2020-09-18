金融科技成為未來發展大趨勢，業界求才若渴。國際人力資源顧問機構Aon Hewitt發布的《金融行業科技人才管理趨勢報告》顯示，截至去年，約40%的公司增加金融科技人手編制。教育界若能配合應對，才有機會在金融科技競賽中脫穎而出。

如今頂尖人才需求殷切，除了去別國搶奪人力資源，有遠見的國家及城市均銳意培養自家人才。以島國新加坡為例，政府除了成立金融科技辦公室及金融科技創新村LATTICE80，新加坡國立大學（National University of Singapore）的School of Computing亦推出NUS-FinTechSG計劃，旨在培養金融科技人才，其課程整合金融領域的專業知識，如貸款、支付、保險、監管及管理等。新加坡總理李顯龍本身是電腦科技專家，在劍橋大學三一學院修讀數學和電腦科學，曾在Facebook分享數獨C++程式碼，甚至向網友挑機，成為一時佳話，亦有助帶動學習科技風尚。

2021年QS世界大學排行榜中，新加坡國立大學排名第11位。（網上圖片）

英國積極引入金融科技課程、學徒制和贊助工作（Sponsored Work Placements）計劃，以不同途徑加強金融科技人才培訓。近年兩性平等體現在不同政策，英國的金融科技界推動女性參與金融科技全球計劃（Women in FinTech Global Initiative），旨在鼓勵更多女性投身金融科技業，以使金融科技生態系統更加多元化。近年意欲在經濟上有所突破的台灣亦不甘後人，早前發表《107年金融科技人才供需調查及推估成果報告書》，詳列在保險、證券、期貨、投信投顧及銀行業等熱門金融科技行業的人才情況，以及應對之策，看得出相當認真。

香港早在2016年就由金融管理局推出金融科技人才培育計劃（FCAS）。（資料圖片）

香港早在2016年就由金融管理局推出金融科技人才培育計劃（FCAS），試圖壯大香港的金融科技人才庫，計劃包括提供6至12個月的實習期，讓學員汲取實戰經驗，加強對銀行監管範疇和最新金融科技的認知。2018年更提出升級版，舉辦以金融科技為題的暑期創業營，與深圳金融科技公司合辦暑期實習計劃。

上文節錄自第231期《香港01》周報（2020年9月14日）, 文章原題《 人才需求殷切 成移民搶手職業》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

231期《香港01》周報精選內容：

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