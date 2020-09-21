近日，網上流傳一份疑似「建制重量級人馬」編撰的《關鍵一年︰建制陣營重整旗鼓策略》報告，當中提出對建制派以至中聯辦的不少改革建議，並敦促建制派在未來一年立法會選戰前不要鬆懈，以免反對派有機可乘。報告更提出不少制度內的「改革計仔」，包括建制派議員及政黨應放下山頭主義、鞏固相互之間的協調、加強溝通及輿論工作等看似務實的建議。 撰文︰石中堅

綜觀世界各地政治體系，「建制」本身在政壇未必是一個貶義詞。新加坡的建制象徵着有為而治的菁英，英國的政治建制代表着根深柢固的民主管治系統，就連美國也正靠着建制內部有「質素」的人才在系統內「抗衡」特朗普民粹主義下導致的畸政。那為何「建制派」在香港卻被輿論炮轟為「不思進取」的「收成期」得益者？

問題癥結並不出於北京或中南海最高領導人，也並不在於「建制」此概念的本質。任何良好政制皆需一個有力、有效的管治班子，實行官民共商、以民為本的管治。加入建制、進入特區班子，理論上應該是一種榮譽，而非單純是一份工，或政治分贓。正如香港需要一些能夠議事論事、不胡亂以破壞及僭越底線為本的反對派，我們也值得一個更好的建制派—一個能夠急港人所急、促進陸港融合及溝通、海納百川的政治聯盟。

綜觀世界各地政治體系，「建制」本身在政壇未必是個貶義詞。為何「建制派」在香港卻被輿論炮轟為「不思進取」的「收成期」得益者？（資料圖片／羅君豪攝）

建制派需要什麼樣的改革？以下有幾點跟讀者分享。

既需小修小補 更需前瞻性思維

第一，建制派需要宏觀管治藍圖，而非單純的小修小補。小修小補的政策固然有其必要，小市民在新冠肺炎疫情下捉襟見肘、中小企短中期營業艱難、餐飲業在示威及疫情下雪上加霜，這種種問題確實能透過一次次的派錢、派糖解決。而建制派議員在爭取地區工程及撥款，以至協助「老友記」及年輕人渡過時艱等層面上，絕對不是沒有「交功課」。但是，一個大城市的立法會議員和政客，其職責並不止於地區政治及「即時政治」層面，更需要擁有宏觀管治理念和前瞻性思維。

什麼叫做「宏觀藍圖」？很簡單，例如地產、金融壟斷下的經濟毫無抗逆力可言，我們如何能夠進行全面再工業化？在發展智能及生物科技方面，建制派對現有香港配套有何意見？在教育改革層面，除了象徵意義大過實際意義的「搞搞通識」，有沒有考慮過在人工智能及經濟機械化下，中低端服務業人口可以如何「保就業」？

建制派必須重整旗鼓、徹底革新，否則只會令港人再一次失望。（資料圖片／梁鵬威攝）

結構大於結果、人才重於資源。盲目地要求政府調撥資源，去進行一些對香港持久競爭力於事無補的「大白象工程」，非但會令選民失望，更令不少對香港前景感到悲觀的資本家及投資者，在政治動盪及停滯不前的管治下黯然離場。進入香港的「紅色」資本家固然能夠以香港為融資及走進國際的基地，但這些資金是否能夠流向香港基層的口袋中，助他們力爭上游？這些問題，並不應該單純由政商權貴思量，而是需要有質素的建制派政客力陳己見，痛陳利弊。

我們並不認為建制派裏面沒有人才。「蜀中無大將」是一個美麗謊言，但大將必須摒棄山頭主義，集思廣益，招攬具備海內外管治及研究經驗的賢能，為香港重新開拓改革之路。變革求的不只是形式上的「變」，更需要實際上的「革」…

建制派需要更多議員具備聆聽及採納自己「舒適區」以外意見的勇氣，才能將批評政制的聲音妥善處理及融入特區施政過程當中。（資料圖片／袁志浩攝）

石中堅 一群對香港未來抱有希望的90後 相信香港必須自身從根本上改善管治 才能在環球政治中及中國崛起下維持其獨一無二的地位 讓「一國兩制」重回正軌

上文刊登於第232期《香港01》周報（2020年9月21日）, 文章原題《香港值得一個更好的建制派》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

232期《香港01》周報精選內容：

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