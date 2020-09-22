新冠肺炎疫情重創全球航空業，本港航空業亦不能倖免，國泰及港龍航空預期將大舉裁員，並推行「廉航化」。事實上，早有專家斷言廉航將是疫情穩定後經濟復蘇的「領頭羊」。問題是，長期缺乏航空產業規劃、縱容國泰壟斷的香港，應該怎樣重新規劃航空業發展？《香港01》邀請了已退休的香港理工大學物流及航運學系講師黃治中，就此細說究竟。

暫且看來，香港的確具有發展廉航的潛力，但黃治中認為，現時香港航空業的問題不在於發展潛力，而是起步太晚了。根據亞太航空研究中心（CAPA）2019年的報告，廉航在香港的滲透率─服務在市場上的覆蓋程度─只有12％，遠低於新加坡的40％。

香港目前只有香港快運一家廉航仍在營運。（資料圖片／梁鵬威攝）

「現在香港要發展廉航很困難，有太多競爭對手。香港五小時航空圈中的國家和地區，比如韓國（濟州航空、釜山航空）、新加坡（酷航）、日本（樂桃航空、香草航空）、馬來西亞（亞洲航空）、內地（春秋航空）等，他們的廉航已經發展得很成熟，都以香港作為直航的一個「點」。如果香港政府需要發展本地廉航，就要跟別人搶市場佔有率。」他續稱，香港廉航發展到今時今日，也只有一家香港快運仍在運行，僅佔香港機場總體客座量的5.8%，發展廉航始終是慢人一步……

上文刊登於第232期《香港01》周報（2020年9月21日）, 文章原題《缺乏規劃兼縱容壟斷 香港何以發展成國際廉航樞紐？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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