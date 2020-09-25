「假裝在國外」可能是疫情期間，中國網民發朋友圈時最常用的tag（標籤）之一。近年隨着出國旅遊普及，有一陣子，人們開着手機定位，發帖就能炫耀身處國外的優越感。他們報到的地點，也變得愈來愈冷門，摩洛哥、伊斯坦堡都太大路了，起碼要冰島或馬達加斯加才引來更多點讚。總之，旅遊目的地和美食的帖文變成最常見的兩大內容。顯然，並不是人人能常去外國旅行晒圖，人們才樂此不疲。然而，疫情卻終止了這種時尚。於是，新一輪社交媒體圈中的旅行，開始變成擬似目的地的模仿。

受疫情的影響，假裝出行，變成替代外國行的選擇。（四季酒店圖片）

晒圖顯示自己在外國，不只是習慣，更是比賽。至於調侃自己其實不在外國，但在一個類似外國的地方，則成為自嘲又幽默的社交手法。受疫情的影響，假裝出行，變成替代外國行的選擇，於是有了推陳出新的外國目的地在中國的代替點，令國民彷彿不出國門就走遍世界。過往，不出國門的遊客是到微縮主題公園，以圓外國旅遊的夢，而今天，則由成熟的房產和旅遊開發商來幫助大家。

半年前，當疫情正盛，全國開始限行之時，到海南島的機票和五星級酒店都「跳樓價」。圖為三亞鳳凰島。（視覺中國）

半年前，當疫情正盛，全國開始限行之時，到海南島的機票和五星級酒店都「跳樓價」。低至200元（人民幣，下同），已可從上海江浙一帶飛過去。過往上2,000元一晚的豪華酒店，500元有交易。但在過去的暑假，一切像報復式回來了：人流、生意、高昂定價。有朋友率隊去體驗團隊建設（team building），匯報現場是早餐都排幾輪大隊，一枱難求。更暢旺的是三亞的免稅購物商場，等着花錢的旅客如果不是在排隊進店的隊伍中，就是在結賬的長龍裏，隨時得排上半小時。

海南島這樣火爆，因為它是幾個海外旅遊的集成代替目的地，遊客可當去了歐洲或日本的奢華品牌名店購物，但半個小時車程內，又回到泰國島嶼般的度假酒店。就是說，它既是輕井澤（日本地名）的特賣場（outlet）、巴黎香榭麗舍大道上的名店街，又是泰國蘇梅島，正是這混搭的角色令它熱爆，說明了在國門關閉之下，飢餓的旅客尋找國內代替點的決心與成果……

上文節錄於第232期《香港01》周報（2020年9月21日）, 文章原題《想像中的世界 疫後旅遊之道：假裝在國外》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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想像中的世界 疫後旅遊之道：假裝在國外