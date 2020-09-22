繼以色列在8月13日和9月11日分別與阿聯酋和巴林達成關係正常化的協議後，美國總統特朗普上周二（9月15日）在白宮主持儀式，同以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、阿聯酋外長阿卜杜拉（Abdullah bin Zayed）和巴林外長阿卜杜勒拉蒂夫（Abdullatif bin Rashid al Zayani）簽署了以、阿、巴關係正常化的「亞伯拉罕協定」（Abraham Accord）。 此舉可謂特朗普在對中東外交上邁出一大步，也為自己爭取宗教保守選民的支持，給政策主張相左的民主黨及其候選人拜登留下難題和挑戰。

當天特朗普提到，另外還將有至少五個中東國家與以色列建立外交關係。他說：「在幾十年的分裂和衝突之後，我們將迎來新中東的曙光。」特朗普這一波操作是他退出伊朗核協議、將美國駐以大使館遷往首都耶路撒冷之後，在中東邁出的又一大步。其目的與其說是為了打造「反伊朗」的中東聯盟，還不如說是為轉移選民對國內疫情失控、種族矛盾激化和經濟衰退的注意力，將自己包裝為「和平締造者」，並以此拉取選票。

美國總統特朗普9月15日在白宮主持以色列與阿聯酋和巴林關係正常化協議的簽署儀式。 （資料圖片／美聯社）

特朗普放棄了前任們所注重的傳統「巴勒斯坦和以色列中東和平進程」議題，取而代之的是斡旋以色列和阿拉伯國家修好，同樣冠以「中東和平進程」的標籤。這樣不但可以保持對以色列這一盟邦的支持，又能吸引國內猶太裔利益集團和宗教保守選民的支持，甚至還有可能獲得諾貝爾和平獎，可謂一舉多得。

拜登及民主黨對特朗普此舉持懷疑態度。當然，拜登和國會民主黨人也不可能為了反對而反對，站在特朗普的對立面，畢竟民主黨人也注重以色列這一盟邦的利益，這是兩黨的內政外交共識。然而，拜登等民主黨人卻希望能保證此舉最終不會損害以色列的利益。

（資料圖片／美聯社）

丟給民主黨的「中東難題」

除此以外，和共和黨政府不同的是，民主黨人比較同情巴勒斯坦的處境。如果特朗普選前真能促成以色列和阿拉伯世界的建交潮，當拜登有幸上台之後，民主黨政府就會馬上面臨艱難處境。

上文刊登於第232期《香港01》周報（2020年9月21日）, 文章原題《收拾特朗普留下的外交爛攤子 拜登怎樣重塑美國的全球形象》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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