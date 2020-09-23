安倍晉三上月底因健康理由宣布辭任首相，內閣官房長官菅義偉上周一（9月14日）勝出自民黨總裁選舉，並於上周三接任首相，組成新內閣。後安倍時代真的來臨了嗎？

其實，菅義偉的新內閣和安倍內閣未有太大分別：20人的內閣有11人源自安倍內閣，其中8人留任相同職位，包括副首相兼財相麻生太郎及外務大臣茂木敏充。日本傳媒評論亦指新內閣的安倍色彩濃厚，意味在經濟及外交上，菅義偉將延續安倍的路線。同時，安倍晉三胞弟岸信夫也首次入閣，接任防衛大臣。不過，這不代表菅義偉只會跟隨安倍路線。

9月14日，菅義偉以壓倒性優勢當選自民黨總裁。（新華社）

拜訪三萬戶 踏破六雙鞋

事實上，菅義偉並不平凡。在日本政壇，像菅義偉一樣的角色可謂少見。菅義偉非官二代，也沒有派系。出身農家的他離鄉到東京後曾在紙板廠工作，其後憑個人辛勤與努力闖進政圈。他先在通商產業省（現經濟產業省）大臣小此木彥三郎麾下擔任十年的秘書，再當選橫濱市議員而正式踏入政界。據稱他當年為了競選，逐家拜訪三萬住戶拉票，踏破六雙鞋。

在當選眾議員後，菅義偉拜黨內改革派的梶山靜六為師。梶山指導菅義偉不要只信官僚的花言巧語，要學習聆聽，菅義偉從此學習成為出色的聆聽者。他與政商界交往並傾聽各界聲音，成為他未來推動改革着手的方向，並為他建立了廣闊人脈。

9月16日，日本新首相菅義偉（前排中）在首相官邸與新內閣閣員合照。（美聯社）

改革政績佳 重鍛煉身體

菅義偉在國內的改革政績頗為亮眼。2002年擔任國土交通大臣政務官期間，他推行夜間高速公路行車優惠，讓東京灣跨海公路大幅減價，成功增加公路流量。他同時推行港區行政改革，讓橫濱再次成為首都圈的重要港口。

2006年安倍首次擔任首相時，菅義偉任總務大臣，主導修改了六十一年來未被修改的《農業法》，以及七十年來未被修改的《森林法》和《漁業法》。他同時推動劃時代的「故鄉納稅」政策，鼓勵國民寄錢回鄉（換取贈品，實為購買地方特產）抵稅，推動地方經濟發展。菅義偉成為安倍該任期內最出色的閣員之一。2012年安倍再次擔任首相，菅義偉擔任內閣官房長官，成為實質上的第二把交椅。

在黨內，菅義偉被評為少說話但多聆聽，處事穩重且高效率的人。在任官房長官七年間，菅義偉可謂未曾失言，因此讓他獲得了「安定的菅氏」別名…

上文節錄於第232期《香港01》周報（2020年9月21日）, 文章原題《菅義偉臨疫受命 後安倍時代尚未到來》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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