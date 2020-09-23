9月13日，雄霸全球過半個人電腦圖像處理器（GPU）市場的美國晶片巨企英偉達（NVIDIA）宣布將花費400億美元收購日本軟銀（Softbank）持有的英國半導體公司安謀（ARM）。英偉達本年7月正式取代英特爾（Intel）成為全球價值最高的晶片公司，而ARM的指令集架構（ISA）亦通吃了Android與蘋果iOS兩大手機操作系統的晶片設計知識產權授權市場。兩家科技巨企聯手合作，引起全球政治與科技界震盪。

在此收購案中，英偉達將向2016年以320億美元購入ARM（當時最大的半導體公司收購案）的軟銀支付價值215億美元的英偉達股權與120億美元現金，以及在ARM達至特定財務表現目標的前提下，再加支付價值50億美元的現金或股權。同時，英偉達亦將向ARM員工派發總值15億美元的股票。根據英偉達的預估，有關收購能在18個月內通過美國、英國、歐盟和中國當局的批准。

美國晶片巨企英偉達（NVIDIA）宣布將花費400億美元收購日本軟銀（Softbank）持有的英國半導體公司安謀（ARM）。（視覺中國）

收購消息傳出之際，正值華為晶片斷供大限將至。由於華為旗下海思（Hisilicon）半導體的手機中央處理器（CPU）全以ARM的知識產權核（IP core）為基礎，外界眼見ARM即將落入美資之手，都擔心這會造成美國政府對中國科技產業的進一步打壓。北京半導體行業協會副秘書長朱晶曾向內地網媒「澎湃新聞」指出「在中國市場，80％至90%的芯片（晶片）設計公司基於ARM架構」，並表示有見華為待遇，大家都會擔心ARM被美企收購。

華為鯤鵬晶片雖是自主研發，但仍需ARM架構授權。（路透社）

同時，正想以政府力量加大推動未來產業發展的英國，除了憂慮英偉達會將ARM搬離其劍橋總部，並將其知識產權註冊地撤離英國之外，也擔心英國會再次如華為5G准入問題一般被捲進中美對峙之中。如今，英偉達行政總裁黃仁勳已保證會將ARM及其知識產權留在英國，不會改變現有的「出口管制」規限—相較於2016年軟銀保留ARM於英國的法律保證，黃仁勳此言卻只屬君子承諾。

雖然英偉達的收購案引發政治討論不絕，然而此收購的最大潛在實質影響卻是在整個晶片產業本身…

上文節錄於第232期《香港01》周報（2020年9月21日）, 文章原題《NVIDIA收購ARM 晶片兩巨頭聯袂機中有危》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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