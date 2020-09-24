上周，隨着9月20日的封禁抖音國際版TikTok限期迫近，在微軟、甲骨文（Oracle）、沃爾瑪（Walmart）等美企競相投資之下，TikTok能否在美國繼續經營的命運經歷了「過山車」般的幾天，最終以美國總統特朗普在上周六（9月19日）向記者發表的一句「我給了協議我的祝福」作結，為TikTok留美開了綠燈。不過，特朗普此後卻補上一句：「如果他們搞定，這是可以的；如果他們搞不定，這也不錯。」

根據最新協議內容，TikTok母公司字節跳動（ByteDance）將會把TikTok全球業務建成稱為「TikTok Global」、落戶美國的新實體，字節跳動將持股80%，而甲骨文與沃爾瑪則分別入股12.5%和7.5%。不過，據知情人士向《華爾街日報》透露，由於字節跳動大約有40%股權早控制在美國投資者之手，因此TikTok Global仍可被視作由美國人多數持股的企業。

雖然此協議只讓甲骨文為TikTok用戶提供雲端服務，以保障用戶的資訊安全，並沒有要求字節跳動出售其核心運算法，以平服美國對TikTok干預政治輿情的擔心，不過，協議中的未來TikTok Global五人董事會成員將有至少四位美國人，並傳將包含一個有政府國家安全資訊認證人士主理的安全委員會，這似乎已說服了此前要求字節跳動全面出售TikTok的特朗普—他在上周六更表示「安全將達百分之一百」、未來TikTok 「跟中國毫無關係」。

特朗普對於TikTok交易表示：「如果他們搞定，這是可以的；如果他們搞不定，這也不錯。」（資料圖片／路透社）

除此之外，這個TikTok投資協議也包含了一些看似與選舉有關的項目。首先，甲骨文與沃爾瑪等美國投資者將出資50億美元，舉辦以人工智能推動的網上教學，當中將會包括不同科目，這似乎與近來出言批評美國教育的特朗普遙相呼應。另外，特朗普也指TikTok未來會為美國帶來2.5萬個就業職位，集中在共和黨控制的德州，這也與其「創造就業」的長青政綱脗合。

一波三折的拉鋸

在特朗普8月初要求TikTok易手美國業務後，最先公開與TikTok談判的是美國科技巨頭微軟（Microsoft）。後來，中國商務部和科技部8月28日調整發布了《中國禁止出口限制出口技術目錄》，使字節跳動若要出售其推送演算法須先經中方同意，為原先似乎順利的微軟收購案帶來不確定因素。到了9月13日，微軟宣布字節跳動拒絕其收購；其後，與特朗普關係甚佳的甲骨文似乎就成為首選。

上周一（9月14日），美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）表示，甲骨文與字節跳動達成協議，願成為其「可信技術提供商」；美國財政部和美國海外投資委員會（CFIUS）將對相關協議方案進行審查，並向美國總統提出審查建議。

當外界都以為白宮同意甲骨文與字節跳動的合作只屬時間問題之時，特朗普在上周三（9月16日）卻表示，自己不喜歡字節跳動保有TikTok多數股權的合作協定。儘管「不喜歡」，但特朗普沒有直接叫停字節跳動的相關談判。

字節跳動與甲骨文與沃爾瑪達成共識，就TikTok在美國業務進行交易。（Reuters）

另一邊廂，共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio) 、克魯茲（Ted Cruz）等人則勸說特朗普否決字節跳動與甲骨文的合作，認為不能由中國實體「保留、控制和改動」雙方協議中未有處理的內容推送核心演算法。白宮高層也傳出對協議有不同意見。

到了上周五（9月18日），美國商務部更公布落實特朗普行政命令的法規，表明將於9月20日之後禁止設於美國的網上商店分發和更新TikTok及此前同時遭禁的微信海外版WeChat；禁止後者在美國的資金收付；又訂明根據另一行政命令於11月12日旨在完全中止TikTok在美運作的一系列禁令。此舉一度讓外界以為特朗普果真下定決心要全面禁制TikTok。豈料翌日事情再生變故，「紅燈」變成「綠燈」，美國商務部也隨即將有關法規的落實期限由9月20日改至9月27日，讓字節跳動、甲骨文、沃爾瑪，以至其他美國投資者有更多時間敲定協議細則。

上文刊登於第232期《香港01》周報（2020年9月21日）, 文章原題《各方持份者皆受益 TikTok交易揭示中美「相生相剋」本質》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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