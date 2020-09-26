旅遊也將成為內循環經濟的一環，基於不能或不方便出國（因各地防疫政策或簽證難得），加上政策宣傳上的加強本土經濟和拉動內需，至少到明年之內，中國再不可能繼續像過往幾年般輸出遊客及旅遊經濟。但在配合各省防控下，中國境內的旅遊反而會因而增長。

「說走就走的旅行」，如今將不復從前。圖為張掖聞名的丹霞地貌。（視覺中國）

這不是爆炸性增長，因為仍有普通居民怕接觸病毒，或者擔心出行安檢太花時間，寧願不出門，但大體上，如果疫情得到較大程度的控制，中國本土旅遊在吸收去不了外國的遊客後，會有足夠的增長空間。基於各種出行的準備要加強，由健康碼到可能的健康測試，再而是加強安檢後的花費時間，飛機上的特殊安排等，將成為一重又一重的出行考慮和擔憂。亦即過往幾年所標榜的「說走就走的旅行」，如今將不復從前。

外國行還有可能嗎？圖為四川色達喇榮寺五明佛學院。（視覺中國）

業界透露，疫後的成熟旅客應會更傾向和熟悉的親朋一起結伴，這樣可互相了解對方的背景，而非如過往般大量拼團或跟大型旅行團與陌生的旅客一塊出遊。

那麼，外國行還有可能嗎？

現在，與個別特色目的地政府商討的，是超級氣泡旅遊方式。這不同於現在各地政府在討論的旅遊氣泡概念，即給親近及可信賴地區的有限簽證通行入境，但入境後可自由在旅遊國隨處活動，隔離需求待定。超級旅遊氣泡是指全程行動在氣泡中受高度保護，不接觸非必要的旅遊國人員及事物……

西雙版納的潑水節移植了泰國風情。（視覺中國）

上文節錄於第232期《香港01》周報（2020年9月21日）, 文章原題《想像中的世界 疫後旅遊之道：假裝在國外》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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想像中的世界 疫後旅遊之道：假裝在國外