新冠肺炎疫情延續大半年，導致大量商貿活動陷於停頓，全球經濟遭到空前重創，較諸金融海嘯猶有過之。與此同時，在全球化的大趨勢之下，各地經濟貿易被高度捆綁，一地危機很容易擴散各地，加深系統性崩潰的風險。 為什麼在這個看似先進和富裕的二十一世紀，人類社會還是顯得如此脆弱和不堪一擊？是因為病毒無遠弗屆的傳播威力，抑或社會經濟制度存在的根本缺陷？假如疫情能帶來什麼教訓，則我們最需要學習和改變的又是什麼？

在新冠肺炎出現之前，香港人每天都在營營役役地上班和上學。打工仔花了大量時間在辦公室，為了生計和生活而打拼。學生們則花大量時間在背誦課本，為了「贏在起跑線」而努力奮鬥。競爭和進步的思維深深植根於文化基因，彷彿一旦放慢腳步、放眼看看遠方的景致，整個世界就會崩塌下來。

學生們花大量時間在背誦課本，每天都為了「贏在起跑線」而努力奮鬥。（資料圖片／黃舒慧攝）

疫情出現後，大部份社會經濟活動停擺。儘管仍需在家工作或網上學習，但省卻交通往返的時間後，陪伴家人的餘暇還是多了許多。香港的居住空間侷促，和家人長時間困在斗室，竟變成困獸鬥，更關鍵是除了專注於工作和讀書，我們從來都不懂得善用閒暇。當大量空閒時間出現，大家反而變得徬徨無助。

由於經濟前景不明朗，打工仔難免為未來焦慮。低下階層更可能「手停口停」，在疫情下仍要四出為生計籌謀。不錯，大家也不一定清閒，仍然要面對各種競爭壓力，其實，還是有數之不盡的「還是」……然而，哪怕是只有一刻能稍稍緩慢下來，大家又可以怎樣過呢？還不是盡情忙碌在手機屏幕之上。於是，人們喜歡轉而大談退休生活，最好是50歲退休，然後好好享受人生。不過先決條件嘛，還是要先儲備充足的彈藥，達成「財務自由」的目標。因此必須先拼命上班、拼命賺錢……到頭來，退休生活只是一個遙不可及的空想，一個鞭策自己繼續拼搏的工具。

假如疫情能帶來什麼教訓，則我們最需要學習和改變的又是什麼？（資料圖片／歐嘉樂攝）

近年企業和僱主都愛談「工作生活平衡」，還會在公司的會議室舉行瑜伽班、烹飪班、親子班和生日會。不過，世上沒有太多免費午餐，打工仔還是繼續加班、把工作帶回家，兩個、三個、四個人的工作由一個人來做。打工仔只能不斷在工作崗位上競爭和攀爬，並沒有別的選擇。

然而，以上邏輯愈來愈不適用於新生代。因為打從他們懂事以來，便不知「全職工作」為何物，如此又怎會明白加班的意義呢？自他們踏進職場後，迎面而來就是無盡的散工、臨時工、兼職工……以往僱主通過外判來減省成本，現在他們就連聘請全職員工也有困難。因為新生代早已習慣了slash（斜槓族），習慣了自由職業，無拘無束的生活方式—當全職也未免太辛苦了吧！

香港沒有完善的失業和退休保障。（資料圖片／吳鍾坤攝）

上述無法處理閒暇的狀態，固然有其心理或文化背景，例如香港人信奉「獅子山下精神」之類，但我更感興趣的是制度和政策的因素。毫無疑問，此乃社會保障制度的問題。香港除了有低廉的普及教育和醫療服務，不少人還可租住公屋，但就是沒有完善的失業和退休保障。這大概就是整體社會努力不懈的激勵機制，好處是造就了空前的浮華景象，但壞處卻是集體迷失了自我…

上文節錄於第232期《香港01》周報（2020年9月21日）, 文章原題《無法減速的瘋狂列車》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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