世界最自由經濟體、全球金融制度排名第一、全球競爭力排名第二……近幾十年來，用於排名經濟體的工具如雨後春筍般湧現，但大部份指數長年被批評調查方法存在諸多缺陷，且充斥意識形態偏見，令排名結果更為有利於新自由主義模式的經濟體。因此，包括香港在內，不少具備新自由主義特質的經濟體均獲得不俗的排名，其經濟模式也因而成為值得模仿的「榜樣」。不過，對於編製排名的組織是如何得出結論、用作調查的資料或數據從何而來、這些指標或指數怎樣計算等問題，大家卻鮮少深究。

其實，競爭力是一個抽象概念，沒有一致定義，它既可被理解為一個經濟體持續增長的能力，亦可指經濟體未來的潛力，但若只傾向以放任式的「經濟自由」作為衡量標準，恐怕並非明智之舉。偏偏，香港總對這些國際排名趨之若鶩，當中由美國傳統基金會、瑞士洛桑國際管理學院及世界經濟論壇所編製的競爭力排名，就經常因香港名列前茅而獲特區政府高調引用。然而，當迷信市場萬能的新自由主義所衍生的結構性危機四伏，這些排名究竟還有多大意義？香港又應該繼續被牽着鼻子走嗎？

全球均有不少排名機構及智庫就不同範疇，如經濟與商業、金融、教育、運輸及基建、法治等等，編製競爭力排名。排名機構習慣運用大量數據將其分門別類，再按比重建構評分。不過，早有不少經濟學者質疑這些排名不足以準確反映經濟體的競爭力。

香港雖然在不同的經濟體排名中名列前茅，但社會民生問題卻未見改善。（資料圖片／路透社）

計算方法欠參考價值？

美國智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）所編製的《經濟自由度指數》（Economic Freedom Index，EFI）便備受非議。EFI由傳統基金會及《華爾街日報》（The Wall Street Journal）自1995年起聯合編製，期望有系統地量度不同地區的經濟自由狀況。根據今年3月公布的《經濟自由度指數2020》，香港整體評分下跌1.1分至89.1分，首次被89.4分的新加坡超越，位列第二，失落連續二十五年被評為「全球最自由經濟體」的寶座。報告指，香港整體得分下跌源於投資自由得分下降，持續的社會動盪影響外資流入，而經濟自由度風險亦因與內地貿易、旅遊及金融聯繫而增加。這些結論是如何得出的？

EFI由法治、政府規模、監管效率及市場開放四大領域共12個指標組成（表一），再以最後的平均值把180個經濟體分為「自由」、「較自由」、「中等自由」、「較不自由」及「受抑制」五個等級，而在今年之前，香港已經連續二十五年被評為「全球最自由經濟體」。

儘管12個指標的評分比重相同，但計算分項的方法並沒有統一標準，「量評」（quantitative）及「質評」（qualitative）並存。

（香港01製圖）

舉例說，計算「稅務負擔」的評分時，基金會以最高個人入息稅率、最高公司利得稅率及稅收佔本地生產總值（GDP）百分比作副指標：100－0.3（各百份比）2 ，最後取三者平均值。而在「投資自由」和「經濟自由」方面，前者以100分為底分，再由基金會列出七種投資障礙及後果，按障礙程度高低為每個經濟體扣減分數，分數以五的倍數計算；後者則由基金會直接以政府法規、干預程度、資本市場發展程度進行0至100評分，兩者均由評分者作主觀判斷，欠缺客觀標準，《經濟自由度指數》亦沒有作詳細說明，欠缺說明力。香港的「投資自由」評分便由去年的90分下跌至今年的80分。此外，並非每個指標都有可供比較的數據，基金會會參考該經濟體其他指標得分，計算類近分數，以這種方法得出的數據亦未必準確。

上文節錄自第233期《香港01》周報（2020年9月28日）《新自由主義危機四伏 別被經濟排名牽着走》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

233期《香港01》周報精選內容：

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