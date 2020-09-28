不僅是抖音海外版應用程式TikTok的風波一波三折，另一家中國互聯網企業騰訊的微信國際版WeChat也在歷劫，結果未知。早在8月7日，美國總統特朗普簽署了一項行政命令：自9月20日起禁止受美國司法管轄的任何個人或企業與WeChat、騰訊及其子公司進行任何交易。9月18日，美國商務部頒布了該禁令的實施細則。然而，就在禁令生效前數小時，美國加州北區聯邦地方法院法官比勒（Laurel Beeler）就「美國微信用戶聯合會」（U.S. WeChat Users Alliance，簡稱美微聯會）發起的訴訟作出裁決，臨時禁止該禁令的實施。

對於WeChat是否威脅美國國家安全，比勒沒有作出裁決，只是認為美國司法部提供的證據明顯不足，也無法說明針對WeChat的禁令將如何保護美國的國家利益，且細則從頒布到生效只有兩天時間，會給美國用戶造成重大傷害。因此，比勒裁定，8月6日的總統禁令及9月18日的商務部實施細則均實際造成了在美國境內全面禁封WeChat的效果，有違反憲法第一修正案程序正義條款等根本權利的嫌疑。由於某些法理和事實上的細節問題尚未審清，在法院最終判定實施細則是否違憲前，WeChat禁令的實施細則不得實施。

騰訊表示，微信和WeChat是兩舍獨立的產品。（路透社）

值得注意的是，加州北區聯邦地方法院的臨時禁令只能解WeChat的一時之困。根據美國法律，廢除一個行政命令的方式只有三種：由總統本人宣布廢除、由美國國會依法廢除、由美國最高法院作出廢除的判決。美國各級法院的權力僅能對總統行政命令頒布臨時禁令。

目前，已經有美國企業開始回應這一禁令。據彭博社上周三（9月23日）報道，美國能源巨企雪佛龍（Chevron）在一封發給全體員工的電郵中稱WeChat為「不合規應用程式」，要求在工作手機上安裝了WeChat的員工刪除該程式，否則將不能接入公司內部網絡。

儘管如此，發生在WeChat身上的轉折也十分難得。在美國兩百多年歷史上，極少有總統行政命令被法院限制，尤其是本次行政命令還打着「國家安全」的旗號。

上文節錄自第233期《香港01》周報（2020年9月28日）《新自由主義危機四伏 別被經濟排名牽着走》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

233期《香港01》周報精選內容：

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