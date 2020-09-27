第75屆聯合國大會一般性辯論於上周二至周五（9月22日至25日）舉行。受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，近170國領導人首次以視像形式發表演講。在開場演講時，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）重點提到了疫情，將此次全球健康危機比作二戰結束之時：「我們的1945時刻。」這本應該是各國為解決疫情出謀劃策的機會，但真實情況並非如此。

此次一般性辯論的主題是「我們想要的未來，我們需要的聯合國：重申我們對多邊主義的集體承諾—通過有效的多邊行動抗擊新冠疫情」。可是，不少領導人的演講偏離了這一主題。

演講多偏離主題

最受矚目的當屬中美兩國領導人的唇槍舌劍。中美數月以來在各個領域不斷爆發激烈衝突，不過，無論是美國總統以聯合國大會發言的方式對中國進行全面指責，還是習近平面向全世界對美國的不點名批評，都實乃前所未見，尤其是後者。

美國總統特朗普在短短的八分鐘演講中點名中國12次，中國亦成為唯一被他針對的對象，不但稱新冠肺炎為「中國病毒」、要對中國追責，還指中國「每年向海洋傾倒千百萬噸的塑料和垃圾，在其他國家的水域過度捕撈，破壞大片珊瑚礁，向大氣中排放的有毒汞比世界上任何一個國家都多。中國的碳排放量幾乎是美國的兩倍，而且還在快速增加」。除此之外，特朗普還再次宣揚了「美國優先」，並呼籲各國仿效美國。

俄羅斯總統普京在演講中推銷本國的新冠肺炎疫苗。（資料圖片）

中國國家主席習近平的演講雖然未直接點名美國，但「反對（對疫情的）政治化、污名化」就有着針對特朗普政府多次宣揚的「中國病毒」之意。對於「美國優先」，習近平也不點名地作出諷刺，稱「面對經濟全球化大勢，像鴕鳥一樣把頭埋在沙裏假裝視而不見，或像唐吉訶德一樣揮舞長矛加以抵制，都違背了歷史規律。」對於特朗普政府退出「片面的《巴黎氣候協定》」，習近平則稱「《巴黎氣候協定》代表了全球綠色低碳轉型的大方向」，中國將「二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和」。

中美之餘，其他各國領袖也多將聯大發言當做宣揚自身議程的機會。俄羅斯總統普京在演講中推銷本國的新冠肺炎疫苗，稱「願為自願接種疫苗的聯合國工作人員免費提供『衛星-V』（Sputnik V）疫苗」。這款俄羅斯疫苗因尚未發表相關臨床試驗數據而引發了西方對其安全性和可靠性的擔憂，普京此舉有着回擊外界質疑之意。

上文節錄自第233期《香港01》周報（2020年9月28日）《新自由主義危機四伏 別被經濟排名牽着走》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

233期《香港01》周報精選內容：

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