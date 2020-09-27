【顫．役．前影評】種族歧視的警鐘　女性主體的敏銳

《顫．役．前》（Antebellum）是《訪．嚇》（Get Out）、《我們．異》（Us）等片的監製桑麥傑積（Sean McKittrick）再次擔綱監製的電影，由謝拉布殊及基斯杜化倫斯兩位導演合導。歌手珍奈兒夢妮（Janelle Monáe）近年來選中很多令人印象深刻的劇本，認真想要發展電影事業，這次更首度擔綱第一主角，電影製作成本雖然不高，但文本頗認真。 撰文︰寇斯珮

電影宣傳策略將本片與《訪．嚇》及《我們．異》比較，不是只求噱頭，三部電影彼此有近似的文本和主題，都是以黑人種族議題為內核，外包容易入口的類型片框架。雖然討論的內容很嚴肅，但因為類型片的模式令故事節奏明快，觀眾相對不會感到被說教，前兩部作品在全球都獲得成功，甚至收獲了奧斯卡獎不少提名。

本片都是以黑人種族議題為內核。（《顫．役．前》劇照）

兩位導演是拍音樂錄影帶（MV）出身，過往沒有執導長片的經歷，這次作品順應過去的風格，還加入了不少實驗元素。電影的戲劇發展分成了明快的三部份。只看第一部份，觀眾會誤以為自己進入了一部時代戲。在數個士兵的看守下，一群非裔的奴隸們在棉花田中辛勤勞作。稍有不如意，他們就會遭到士兵的毒打。這種設置也會令人想起另一部電影《被奪走的十二年》（12 Years a Slave）。

（《顫．役．前》劇照）

主創的野心卻不止於此，當舊時代故事講了40分鐘之後，鏡頭突然一轉，導演用完全不同的鏡頭語言，像是另起爐灶重新開拍另一部戲一樣，講述一位非裔女性學者在失蹤前的十小時做過什麼。這樣涇渭分明的戲劇分割，竟然為電影的節奏注入了生命。

+ 4 + 4 + 4

坦白說，第一部份的拍攝瑕疵很多。也許是種族議題很難在商業電影裏講清楚，觀眾已經看得太多這類電影，同時面對這一段血的歷史，編導也很難下手作出任何改編……

上文節錄於第233期《香港01》周報（2020年9月28日）, 文章原題《《《顫．役．前》種族歧視的警鐘和女性主體的敏銳》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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