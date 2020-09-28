最近解放軍軍機飛越「海峽中線」（又稱「台海中線」）的次數，就連台灣軍事記者恐怕也快要記不清，與此同時，許多名詞也讓人們搞不太清楚，比如防空識別區、海峽中線到底有何區別？是不是都是台灣的「領空」？而大陸的「台海無中線」又是何意？

9月9日至10日，解放軍派遣30多架次軍機、7艘軍艦在台灣西南海域演訓，並進入台灣「防空識別區」；9月16日，又有解放軍軍機進入「防空識別區」。

9月17日，美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）抵達台北，緊接着，9月18日上午解放軍兩架轟-6轟炸機、 8架殲-16戰機、4架殲-11戰機、4架殲-10戰機飛越海峽中線，並進入台灣西南空域。據台灣媒體報道，當台灣軍機掛彈升空，並警告解放軍軍機「你已飛過海峽中線」時，對方回應「沒有海峽中線」。台灣軍事專家透露，當時，解放軍軍機已經非常接近台灣「領空」。

從「自衛反擊權」出爐可見，蔡英文其實深明當前台海態勢緊張。（中央社）

9月19日上午，十多架解放軍軍機再次飛越海峽中線，進入台灣西南方的防空識別區。上周一（9月21日），中國外交部發言人汪文斌受訪時表示，「台灣是中國領土不可分割的一部份，不存在所謂的海峽中線。」海峽中線這一名詞遂走紅兩岸三地。

同日，台灣外交部針對汪文斌這一說的回應也很有趣，表示，「台灣與中國（大陸）之間以海峽相隔，多年來兩岸對中線的默契，成為避免軍事衝突、維持和平穩定的現狀象徵。」也就是說，台灣外交部也認定海峽中線是「默契」，而不是白紙黑字的契約。台灣認定大陸跨越海峽中線為「擴張主義」，大陸則認為「台海無中線」，所以須先釐清：海峽中線、防空識別區、領空，分別是什麼概念？

上文節錄於第233期《香港01》周報（2020年9月28日）, 文章原題《解放軍軍機頻頻飛越 「台海無中線」到底是什麼概念？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

233期《香港01》周報精選內容：

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