自9月17日開始在央視播出的一部展現中國抗擊新冠肺炎疫情的電視劇《最美逆行者》，因為一些細節被指有歧視女性之嫌，在中國輿論場中受到非議，也引起了西方媒體的注意。該劇目標和立意本無不妥，但是具體展現形式卻很難得到普遍認可，突顯了中國文宣系統的不足。

「報名的都是男同志，是不是女同志也出一個呀？」「你一個女同志，在一邊配合就好了。」

電視劇《最美逆行者》被指有歧視女性之嫌，上述兩句台詞便是其中兩處。

作為第一個面對新冠肺炎疫情、又是第一個扭轉本國疫情的國家，中國不缺感人和精彩的真實故事。這些故事在境內境外都廣受關注，在官方的支持與審視之下，本來可以拿出更出彩的作品，至少也應該避免一些低級的問題，結果用人花錢費力卻收到了反效果。中國文宣系統不盡如人意之處，由此可見一斑。

有人認為，《最美逆行者》的編劇是採取先抑後揚的手法描述女性。（《最美逆行者》劇照）

歧視女性惹爭議

《最美逆行者》有着明顯的官方背景，是由中央廣播電視總台出品，匯集了眾多知名導演與演員，內容涉及大量軍政相關元素，並得以在央視綜合頻道首播。該劇由《逆行》、《同舟》等七個獨立單元組成，講述了軍隊醫護、地方醫護、本地醫護、本地市民、社區工作者、志願者、司機等群體的抗疫故事。

未料這部被寄予厚望的電視劇開播後的輿論反響卻不太理想，豆瓣和知乎兩個網絡平台的評分一度分別只有2.4、0.8分，比許多公認的「爛劇」還低。豆瓣和知乎後來關閉了對該劇的評分。

之所以如此，一個關鍵原因就在於其中的一些細節被指「歧視女性」。例如在第一集第八分鐘前後的故事裏，湖北省武漢市的疫情發生後，當地公交公司召集員工組織「抗疫運輸隊」，負責人提出「自願報名」後，首先號召「黨員同志帶頭」，幾名起身響應者都是男士。主持人稱：「報名的都是男同志，是不是女同志也出一個呀？」被他點名的一位女士說「我真不行」，並解釋稱需要陪着回國的兒女過年，稍後另一位女士主動報名稱：「我來吧。」

《最美逆行者》播出後，被外界批評為歧視女性。（資料圖片）

在這一小段情節裏，先是主動報名的都是男士，稍後被點名的女士婉拒報名，以及負責人公開講出男女兩個群體在疫情面前一個積極、一個消極的兩種明顯不同的態度，確實展現了男女雙方的不同表現，營造了一種男性在關鍵時刻可以拋家捨業衝鋒陷陣、而女性卻瞻前顧後自私自利的形象，有歧視女性之嫌，在輿論中引起爭議，遭受女權主義者的批評也就不足為怪。

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上文節錄自第233期《香港01》周報（2020年9月28日）《內地抗疫片涉嫌歧視女性遭負評 《最美逆行者》再顯文宣痼疾》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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