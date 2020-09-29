最近很多人都說，滙豐控股（0005）就像香港的縮影。捲入中美角力的滙控，先傳出會被列入內地「不可靠實體清單」，再被國際調查記者同盟（ICIJ）揭發放任涉「龐氏騙局」的客戶轉賬，導致股價連日尋底，一度跌穿2009年每股供股價28元至27.65元，創下自1995年5月以來歷史新低。作為一間立足於香港、有九成利潤源自大中華地區的英國註冊企業，滙控向來自以為能夠聯繫東西、得以左右逢源，但當中美博弈進入百年未有之大變局，左搖右擺的它難免深陷左右為難的漩渦當中。究竟應該堅守自由主義陣地，還是積極與中國內地和香港建立信任關係，這是滙控不得不面對的政治包袱；而香港，不但同樣迷失在意識形態之爭當中，還迷信於像「滙豐不會倒」一類的昔日輝煌。滙控和香港應該怎樣面對現實，化危為機？

自1865年滙豐銀行在香港成立，滙控發展至今已有一百五十五年，但逾一個半世紀的經營換來的不是一張亮麗的「成績表」，迎接它的反而是自1995年5月以來歷史新低的股價—27.65元。

其實，冰封三尺，非一日之寒，金融海嘯過後，滙控長期積弱不振；至疫情重挫環球經濟，滙控更加舉步維艱；如今捲入大國博弈漩渦，也首當其衝成為兩邊夾擊的對象。

滙控和香港應該怎樣面對現實，化危為機？（資料圖片／黃永俊攝）

股價新低 「不會倒神話」破滅

這一波跌勢，早在7月底至8月初已見端倪。華為「孟晚舟引渡案」於7月中下旬開審，在加拿大卑詩省最高法院公開庭審證據材料後，內地官媒人民網旋即發表評論文章，指該案完全是美國炮製的政治案件，又質疑滙豐銀行為逃避美國的洗黑錢指控，而參與構陷華為副董事長兼首席財務官孟晚舟，為其惡意做局、拼湊材料、捏造罪證。儘管滙豐銀行多番否認，但市場氣氛轉趨悲觀。

至8月3日，滙控公布疫情期間的首份中期業績，顯示集團盈利按年倒退65%，比市場預期最差的情況還要差。為降低成本、減輕因收入減少而造成的營運壓力，滙控將重啟年初的轉型計劃，包括重整表現欠佳業務、簡化組織架構、逐步裁減全球3.5萬名員工。當天，滙控股價一度跌穿33元的「海嘯價」，惟收市前回升至33.4元。

直至近日，滙控股價進一步下跌，單單在上周二、三（9月22、23日）兩日，市值就蒸發了450億元，再見二十五年以來的低位—27.65元，跌穿2009年「世界大供股」的每股28元，令股民神話破滅；有分析師相信，「低處未算低。」

滙控被指將涉及孟晚舟案的「證據」交給美國，引起中國不滿。（路透社）

這家與香港「緊密相連」的英資銀行，某程度上而言，就像是香港的縮影。作為溝通中西的橋樑，它的輝煌曾經是香港的象徵，甚至成為港人信仰的一部份，令大家迷信「滙豐不會倒」，即使滙控股價近年表現平平，表現比恒生指數整體還要差，卻仍然受到「長情」的香港人追棒，以為滙控的股票就像美債一樣穩固，一年四次派息，是理想的「退休保障」等等。

然而，這一份「迷信」在短短半年間接連被打破，先是在4月1日，滙豐集團接獲英倫銀行透過審慎監管局發出的書面通知，「建議」取消派發2019和2020年的股息；近期又捲入中美博弈的漩渦當中，引致股價暴跌，難免令股民對滙控未來發展的期待變成失望。

外患眾多 夾在中美間圖存

滙控股價在短短的半年由45元跌至上周三的27.65元，可謂「近因」眾多。香港中文大學經濟學系副教授莊太量接受《香港01》訪問時指出，滙控現時面臨的最大困境是，「盈利增長空間有限，運營成本高，又受到低成本網絡銀行的衝擊，以及英美政府的監管；再加上深陷中美角力之中，滙控想要內地的市場，但內地就覺得你政治取態不是很好，可能會被列入『不可靠實體清單』，處境變得左右為難。」

近日瑞銀發表的英國銀行行業報告顯示，英國銀行業正面臨多個挑戰，而作為英資「大行」的滙控亦不能倖免。其中包括：新冠疫情感染人數再度回升，市場復蘇未明；英國央行向銀行業界發出警告，為負利率政策做好準備；英國的脫歐前路不明，無協議脫歐的機會愈來愈大；ICIJ披露的金融犯罪執法網文件（FinCEN Files），涉及的跨國銀行眾多，銀行業可能會因「洗黑錢」而遭監管機構懲罰；適逢中美政治角力，憂慮英國銀行會因此而被列入中國商務部的「不可靠實體清單」。

作為一家在英國註冊的國際銀行，近年盈利主要依賴亞洲地區，特別是在疫情重創歐美市場之際，亞洲地區的盈收變得尤為重要，據滙控2020年的中期業績，以列賬基準除稅前利潤—遵循會計準則在財務報表上列示的數值—為例，在歐洲市場虧損30.6億美元和中東及北非地區虧損2,600萬美元的同時，亞洲地區仍錄得73.69億美元的除稅前利潤，相比美洲（2,300萬美元）和拉丁美洲（1,200萬美元）的「小修小補」，不只佔據了公司170.7%的稅前利潤，還幫助企業實現了轉虧為盈。即使歐美市場不穩，只要亞洲地區的「命脈」不斷，仍能挺過險境。

中大經濟學系副教授莊太量指滙控深陷中美角力之中，變得左右為難。（資料圖片／龔嘉盛攝）

然而，在中美日漸升級的博弈之中，滙控一直賴以盈利的「以倫敦為總部、以亞洲為主」營運方針，卻觸動了中美雙方的神經，由「左右逢源」變得兩面不是人。

近日，ICIJ披露的眾多金融犯罪執法網文件，社會着重點往往在於揭發滙控於2012年與美國司法部就涉及墨西哥毒梟的洗錢活動達成和解協議之後，任由「WCM777萬通奇蹟」龐氏騙局的涉事戶口，在2013年將數百萬美元轉移至世界多地的事件。美國政府會否就事件向集團提告實屬難料，但文件再次揭示了美國司法部以起訴違法銀行為名，與其簽訂所謂的和解協議—《延期起訴協議》（Deferred Prosecution Agreement，DPA），背後卻隱含着銀行要「在任何調查中配合美國司法部」的附加條件。

以滙豐協助孟晚舟案為例，事件所涉及的正是上述滙豐與美國司法部於2012年簽署的同一份DPA。據說當時滙豐涉嫌違反《銀行安全法》（BSA）、《國際緊急經濟權利法》（IEEPA）及《敵對貿易法》（TWEA），從而被美國司法部以「幫助墨西哥洗錢」和「資助國際恐怖主義行為」的指控處罰12.56億美元，並以「在任何調查中配合美國司法部」的條件，來換取美國檢方五年內暫緩起訴。

據路透社報道，為了能夠免於美國的刑事制裁，滙豐在2016年底重新掀起了一系列針對華為的內部調查，並於2017年對美國政府的數次匯報過程中，將涉及孟晚舟案的「證據」給予美國。直到2017年12月的延遲起訴期限，美國檢方才主動撤銷了對滙豐的全部刑事指控。

近日美國再次擴大中美角力的戰場，繼中興、華為之後，又向中國科技企業抖音海外版TikTok及微信海外版WeChat下手。（美聯社）

滙豐在孟晚舟案中的角色惹來甚多議論，接連被內地媒體撰文批評，認為其「出賣華為」，陷害孟晚舟。縱使滙豐亞太區行政總裁王冬勝早前明確表態支持《港區國安法》，並將其街站簽名上載至微信公眾號「滙豐中國企業」，但其企業形象在中國輿論場上未見好轉，其行為反被英美政界左右夾擊。

近日美國再次擴大中美角力的戰場，繼中興、華為之後，又向中國科技企業抖音海外版TikTok及微信海外版WeChat下手，讓滙控的處境變得更為艱難。

9月19日，中國商務部公布《不可靠實體清單規定》，將對危害中國國家主權、安全、發展利益的外國實體，包括外國企業、其他組織或者個人，採取貿易限制、投資限制、簽證限制或罰款等制裁措施。《環球時報》引述消息指滙豐銀行曾配合美國政府對華為的調查，很有可能被列入首批「不可靠實體清單」。

雖然外國實體被列入清單後，可在限期內改正違法行為，以求移出清單，但措施反映了在不斷升級的中美博弈之中，跨國企業已無法迴避「靠邊站」的問題。經濟學人智庫（EIU）全球貿易首席分析師馬志昂（Nick Marro）接受英國廣播公司（BBC）訪問時指出，如果中國的「不可靠實體清單」針對那些除了遵守美國制裁法令外別無選擇的公司，無疑是要它們在中美市場之間作取捨。

內部積弱 盈利空間實不足

在上述「外患」以外，滙豐所面臨的困境還有內部長期積弱的「內憂」，讓這家被香港人奉為「長年不倒」的銀行，近年只能夠苦苦支撐。

2008年金融海嘯重創環球金融業，滙控的股價也在短短一年間從117.9元跌至32.5元的「海嘯價」，終在2009年3月以每12股供5股，供股價每股28元集資177億美元，來渡過難關。後至2015年倫敦的投資者簡報會上，時任滙控行政總裁歐智華（Stuart Gulliver）提出了10項「策略行動」，並在2016年提出「以倫敦為總部，亞洲為主」的策略重心，銳意要發展成聯繫中西的「橋樑銀行」，並逐漸將發展重心從歐美轉移到亞洲，但股價依然浮沉多年，一直回不到百元水平。

滙控近年積弱，股價一直無法回到百元水平。

莊太量認為，滙控近年積弱，是由於集團規模很大，卻沒有一個足夠的盈利空間，以應付每年高漲的營運開支。他認為，現時大圍經濟以低息環境為主，特別是在亞洲和香港，「在這種環境之下，銀行業很難賺錢，雖然能夠維持盈利，但增幅只會逐年減少」，他續稱，「（滙控）以前企業管理很好，亦不用跟低成本的銀行競爭，美國業務亦有盈利；但現在一來（滙控）被美國司法部追擊，企業在歐美也沒有生意，盈利的增長空間因而收窄。」

此外，他認為本地銀行業的競爭不斷加劇，亦削弱了滙控的發展空間，「現時香港銀行業有許多競爭者，眾多中資銀行來港，積極搶佔市場，比如按揭方面，中資的資金成本較低，令市場競爭更加劇烈。」他形容，「以前沒什麼中資銀行與滙豐競爭，現在它們的規模分分鐘比你（滙控）大，難以再有『獨市生意』做。」

其實，現時滙豐「內外交困」的局面，正是香港經濟的縮影，當中西好景時，滙豐就算不改革自身，可能還有食之不盡的「老本」；而香港即便不追求強化其他優勢、推動產業改革、重構經濟增長動力，亦可靠「四大產業」這本「通書看到老」。但當中西角力甚至交惡時，滙豐陷入了兩邊不是人的境況；而香港近年的「四大產業」將近飽和，經濟改革路上止步不前，社會仍然深信自由不干預的經濟神話，自然會逐步喪失本港的競爭力。

認清現實 乃未來發展關鍵

「花無百日紅。」莊太量形容滙豐和香港的處境，「難以總是佔據龍頭地位。」他認為，香港人對滙豐的「感情」源於在金融海嘯之前，「不少香港人和滙豐經歷了一段『黃金時期』。」他續稱，「但現在時代變了，科技股取代了金融股；滙豐亦不夠內地銀行競爭，大圍低息環境削弱了銀行業盈利空間，很難再跟它『講感情』。」

他指出，當務之急，無論是滙控還是香港，都需要認清客觀現實和局限，才是推動經濟發展的關鍵所在。

「滙豐在重新規劃發展前景時，一方面需要不斷『創新』，提供不同銀行服務，一家企業縱使規模再大，若業務形式一直毫無變化，就會變成國泰一樣，已經『無得做』了。」莊太量續稱，「另一方面，在內地發展始終需要內地政府『開綠燈』。如果（滙控）在政治上再『曖昧』、不表態，就難以加大發展內地市場。」莊太量認為，滙控作為一間跨國銀行，以往要討好中美雙方是在所難免的，但隨着中美關係嚴重惡化，滙控已無法像以往一樣左右逢源，「滙控一方面被美國監管機構『窮追猛打』，卻無法從歐美市場中獲利，另一方面又因為配合美國政府對華為的調查，而有可能失去亞洲地區的『盈利命脈』。」

他認為滙控應該「理性」面對美國制裁和與美國的關係，「始終不需要過分擔心美國，因為滙控在美國的生意並不多，而在美國做生意往往以錢為上，但內地卻需要『表態』，才可能有市場發展空間。」

滙控「以倫敦為總部、以亞洲為主」的營運方針觸動了中美雙方的神經。（Getty Images）

莊太量形容，現時滙控所面對的處境與香港類似，都置於中美政治角力的中心點，在外圍環境不明朗、中美交惡之際，政府更應該撇棄對自由放任經濟和毋須進行經濟改革的「幻想」，「如果香港政府依舊什麼都不做，經濟就很難發展起來。」

他指出，政府要認清香港的優勢和局限，並加快融入大灣區，才能夠擺脫香港接近「零」的經濟增長率，「香港始終是資金的集散地和全球重要的離岸人民幣業務中心，這是我們的優勢，短期之內深圳和澳門都難以取代。我們可以加強資金流的監管，讓更多資金能夠透過香港到外國投資；而我們以金融業等四大產業為主，很少發展別的產業，也沒有什麼公司和人才發展創科業，唯有兩地互補，人才互通、互助，降低區域成本，才能有利於香港的未來發展。」

上文節錄自第233期《香港01》周報（2020年9月28日）《從左右逢源到左右為難 滙控對港啟示錄》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

233期《香港01》周報精選內容：

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從左右逢源到左右為難 滙控對港啟示錄

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