尊重司法獨立　停止攻擊司法界

本地經濟飽受疫情煎熬，社會仍處於水深火熱之際，有人卻似乎唯恐天下不亂，不停針對司法界。就如近日終審法院首席法官馬道立發表的聲明所言，有人「不熟知情況，欠適當基礎和理由、單憑純粹聲稱、斷章取義，就批評法官及法院」，上綱上線、有系統地攻擊司法機構，企圖摧殘香港核心價值，令人髪指。 撰文：黃偉信

社會對法院判刑公正性的關注，自反修例案件開審以來不斷增加，網上不時有針對法官就相關判決的討論，如區域法院法官於「連儂隧道」斬人案判決時評被告「情操高尚」、裁判官審理區議員襲警案時評作供警「大話冚大話」，分別引起對立陣營不滿，部份激進網民更於網上辱罵、標籤有關法官為「黃官」、「藍官」。多年來各界人士對具爭議性案件判決表達不同看法，尤其於當下民憤、社會撕裂前所未有地嚴重之際，實難避免。

近日終審法院首席法官馬道立發表的聲明所言，有人「不熟知情況，欠適當基礎和理由、單憑純粹聲稱、斷章取義，就批評法官及法院」。（資料圖片／李澤彤攝）

有市民將對判決的不滿轉化成對法官自身的批評雖然不當，然而對司法制度影響有限，但近日一些有頭有面的社會人士、手握公權力的政界中人，連同具相近政治立場的傳媒，竟也有系統地以近乎批鬥手法攻擊法院及個別司法人員，居心何在？

若個別法官發表不恰當的個人政治評論，司法機關有既定機制及途徑去糾正；若與案件有關連的人士對法庭程序或法官不滿，可按程序上訴，或於案件開審前以爭議法官立場影響公正性為由，申請更換法官，開審後亦可投訴法官行為。但若於正常程序以外向法官或法庭作公開批評、施壓甚至辱罵，便是對司法系統的不尊重。若「出口術」的政客自己具律師資格，豈非置自己專業於不顧？

這些人把個別法官判案時的爭議言論及判決無限放大，甚至提出種種危害司法系統獨立的言論或提議，例如成立量刑委員會、獨立投訴委員會，甚至把司法獨立醜化為「司法獨裁」，本人實在無法苟同。這種目的是希望把司法機構政治化、干涉司法人員公平公正地履行其職務的討論，出發點已有嚴重錯誤。《基本法》第八十五條保障特區法院獨立進行審判，不受任何干涉，司法機關的獨立性值得港人捍衛，確保其不捲入任何政治陣營的角力。

本人與香港青年專業聯會一直鼓勵社會不同業界、不同立場人士，跳出各自陣營的框框，就社會議題作理性對話和協作，出謀獻策，故實在對近日的社會氛圍痛心。對於近日法院判決、司法制度的討論，應建基於事實和理性，回歸法律專業而非沉醉於政治謾罵；探討對司法體制的改革，亦不應削弱獨立的司法權或凌駕法院。寄望社會各界都能回歸專業、理性，使社會氣氛回到正軌。