幾經周折，原定今年農曆年公映、由陳可辛執導的《奪冠》終於上周五（9月25日）在內地上映。可能因刪改的問題，有一個令人極不舒服的地方，就是這三代排球員的出場處理，只有最新被稱為白金一代（高婷一代）是有名有姓的，亦即前兩代人在片中竟然完全沒有出現過她們的姓名，稱呼時只以球員號代替！ 這樣一個嚴重破壞作品的外力因素，除說明當前電影審查機制的嚴苛教人無所適從，卻也恰恰反照了不同時代的國家級運動員的生存狀態。由當年的集體主義，講究犧牲，埋沒個性，到今天的個人抬頭，可跟不同的商業機構合作、往海外發展的機遇到來，新的體育經濟也改變了新一代運動員的價值觀。 不過，正如鞏俐飾演的郎平在片中說的一句很重要的話：因為我們內心不夠強大，才會把贏作為比賽的唯一目標。等我們真正強大了，我們就不會把贏作為唯一目標。

鞏俐飾演中國女排總教練郎平。（《奪冠》劇照）

《奪冠》用了三場主要賽事的前後發展，來講述三個時代的中國女排傳承，當然，還有主角郎平其時的心理狀態。那三場女排大戰，分別是1981年世界錦標賽決賽對「東洋魔女」日本隊；2008年北京奧運會中國對美國隊，以及最新的班底出戰巴西里約熱內盧奧運會，在連輸多場、面臨淘汰不被看好的情況下，竟然打敗東道主巴西隊之後，又摘下金牌，再創奇迹。

有「鐵榔頭」之稱的郎平在賽場上輔導隊員。（Getty Images）

中國女排能夠成為幾代中國人的記憶，跟上世紀八十年代初，電視才開始在中國內地普及有關。準確來說，它甚至遠未普及，在許多城鄉和單位，依舊出現那種幾十人圍坐同看一部黑白電視的盛況。但那種儀式感使人難忘，尤其是當最後的決勝分拿下，畫面上隊員跳起，電視機旁的觀眾也跟着全場起哄，更有興奮者走上街頭，徹夜狂歡。

那不單是體育的凝聚力量，同時是大眾傳播最光輝的時代。戲中的郎平在帶領球隊的後段，也不無感慨地反問：這時代，還哪裏有人為了贏一個冠軍而上街慶祝？同樣，今天的運動員，從背景、心態到發展機遇，其微妙的變化也是時代演變下的國情縮影。

運動員背負國家任務

中國體育的崛起有它民族自強的需要，特別是經歷文革的封閉、改革開放以來，不僅要搞經濟，更要推中國的形象，要讓中國被全世界看見。這種全國動員的國策，與其說是發展體育，不如說像政治任務。於是，有了舉國體制的加強、全國性挑選潛質運動員、集中訓練、受薪供養，甚至以在國際賽事中奪冠為訓練目標。

那時候，衝出亞洲已是一個宏大目標。金牌變成指標，個人的訓練，配合體委（當時的國家體育委員會，現為國家體育總局）的全盤政策推廣，是為達到目標的棋子。但在那單純的時代，民間的風氣，這種個體犧牲精神卻是合情合理的，因為若比賽有出息，基本生活有保障，因而也出現影響至今的運動脫貧邏輯。

有「體操王子」之稱的體操運動員李寧（中），創立二十年的同名品牌「李寧」，在年輕人市場中走紅。（Getty Images）

故此可以說，八十年代開始才重新走出國門的中國運動員，背負的是國家任務，除了乒乓球之外，從1981年世錦賽開始，中國女排是這一波讓世人看見的隊伍中最耀眼的。它有一個重要特點，是作為團隊式比賽，中國從未有過世界一級的先例。

1984年那一代的中國得獎奧運運動員，因為差不多成了民族英雄，受到民眾擁戴，基本上之後各有發展。除了繼續備戰1988年奧運，之後因着名氣影響力，不少明星級運動員，退疫後也主要在體育體制內謀職。張蓉芳後來成為排球管理中心副主任，朱玲成為四川體育局局長，帶領五連貫女排的教練袁偉民後來更是升為體育總局局長，在全國範圍內，推廣中國女排精神。

姚明（左）和劉翔（右）作為奪得重要比賽獎項並成名的運動員，開始流露出更多的個性化特質。（Getty Images）

比較特別的是「體操王子」李寧，如今家喻戶曉，他下海經商，建立自己的同名體育用品品牌，曾經歷過營銷低潮，近年因為90後、00後主導的新國潮風，加上產品研發的轉型，主攻年輕人市場，令「李寧」這牌子又重新走紅。

郎平女兒白浪在片中演青年郎平時，有一句台詞是：自己沒太多強項，就是能吃苦。但來到集訓基地，發現誰都能吃苦，這很能道出那個時代的艱苦實況。據經歷過的當事人引述，早期的漳州排球訓練營，甚至乎沒有完備的比賽集訓地板，主要以木棚搭建，大家就在泥沙地球場上打。跌碰擦損當平常事，郎平身上，就有20次手術的痕迹。沒有個人，只有集體。

直至2000年前後，這種運動員心態與外在形象才開始出現改變，奪得重要比賽獎項並成名的中國運動員，開始流露更多的個人性格，特別是姚明和劉翔的出現……

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上文節錄於第233期《香港01》周報（2020年9月28日）, 文章原題《《奪冠》背後的聯想 新體育經濟改變運動員價值觀》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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