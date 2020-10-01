《從iPhone、汽車到香蕉的貿易之旅》由曾經獲美國前總統奧巴馬任命為進出口銀行總裁的佛瑞德•霍赫伯格（Fred P. Hochberg）撰寫，主要介紹有關世界貿易體系的問題。

貿易「政治」而非貿易「政策」

這本書的出版帶有一個強烈目的，就是為普通人講述國際貿易的常識。如前所述，本書的內容大部份都是入門級的，甚至是可見於一般經濟專欄。然而，作者同時點出一個令人不得不反思的問題—縱使這些入門知識是如此普通，甚至在「行家」眼中可能是老生常談，但對於大部份民眾而言卻並非如此。

作者再以八個迷思回應當下美國社會對於世界貿易的錯誤觀念，並以六種貨品如塔可沙拉、本田汽車、香蕉、iPhone、大學文憑、《冰與火之歌》具體解釋世界貿易如何影響美國人的生活。（視覺中國）

歸根究柢，特朗普對貿易問題一直作錯誤陳述，當中有理論上的謬誤，也有引述毫無根據的數據。產生這些誤解的原因非常複雜，部份來自於美國歷史形成的貿易保護主義。另一方面，美國一些州份成為舊工業及農業的集中地，選舉制度令這些州份得到不合比例的重要性，結果很多政客為了選票，扭曲有關貿易的論述以迎合這些選民。當錯誤的論述經過包裝和反覆煽情性宣傳，反過來強化了民眾的偏見，形成互為因果的惡性循環。

貿易與政治分不開，這本來並非什麼問題。但在美國這樣的民主社會中，民眾仍對國際貿易產生不少誤解，他們的思想及投票取向受情緒、偏見、政治立場影響。當公共政策建基於錯誤的認知和偏見，往往將問題與仇外情緒結合，藉着推諉他人以圖解決問題，結果根本改變不了問題。

作者指出，美國民眾仍對國際貿易產生不少誤解，他們的思想及投票取向受情緒、偏見、政治立場影響。（Getty Images）

民主政治成功在改善民眾質素

作者留意到民粹政治對公共政策的負面影響，故此強調政客不應只是向民粹附和，為了選票而非理性地追逐民意，應該負起責任向民眾解釋真正的貿易概念，令他們的決定乃基於正確的認識。

這個道理並不只是存在於貿易問題之上，更並非美國的獨有問題，對追求民主多年的香港人而言，未嘗不是重要的提醒。民主政治中，如果政客視民意為絕對，不問理性地對其照單全收，甚至為了當選而故意討好選民，迎合他們的主觀喜好，那選舉和公共政策都會成為民粹政治，國家治理將成為不理性、不務實的宣洩。這樣對國家與民眾而言，都不是一個良好的結果，亦會使民主制度走向腐敗。

香港同樣面對這種政治困境，過去數年政治走向民粹，政客為了選票只能附和激進的抗爭主張，默許他們的行為，甚至有些人不得不裝作「勇武」，以示自己也是一份子。政客不願意告訴市民真實狀況，甚至以甜蜜的外衣將「攬炒」、「港獨」包裝起來，最終卻是不斷地加深了社會的矛盾，將香港推向敗亡的邊緣。

上文節錄於第233期《香港01》周報（2020年9月28日）, 文章原題《《從iPhone、汽車到香蕉的貿易之旅》美國貿易迷思與香港民主迷思》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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