想必很多人都認識三毛筆下的撒哈拉：每想你一次，天上飄落一粒沙，從此形成撒哈拉。《撒哈拉歲月》把當地描寫成非常浪漫的地方，我在腦海中亦聯想到騎駱駝穿越沙漠、下榻遊牧民族的帳篷、細數夜空星星、圍着營火唱歌……這些恍若電影情節的橋段，在此都變成實實在在的體驗。 撰文︰方婕

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白晝騎駱駝穿越撒哈拉沙漠，晚間下榻遊牧民族的帳篷，這些恍若電影小說的情節，都變成實實在在的體驗。（Getty Images）

摩洛哥南部連接着世界最大的沙漠—撒哈拉。從馬拉喀什經歷了顛簸的車程來到撒哈拉「入口」，我先到位於阿特拉斯山脈河谷的艾本哈杜（Aït Benhaddou）。這個城鎮分為新舊兩區，以瓦迪河（Wadi）分隔，舊區是沙漠中的世界文化遺產，這座似曾相識的建築曾在《權力遊戲》、《波斯王子》、《盜墓迷城》和《星球大戰》等荷里活大片出現。建築的磚石用泥土混合石草建成，冬暖夏涼，完全是就地取材。這裏以前是從馬拉喀什到撒哈拉必經的古道，當年可算是相當繁華興盛，如今舊城區仍保持昔日面貌，置身於此，時間好像停頓了。不過，大部份居民都搬到新城居住，剩下的遺蹟變成旅遊勝地，還有少量手信店和民宿。

阿特拉斯山脈河谷的艾本哈杜分為新舊兩區，舊區是沙漠中的世界文化遺產，這座似曾相識的建築曾在《權力遊戲》、《波斯王子》、《盜墓迷城》和《星球大戰》等荷里活大片出現。（Getty Images）

我參加了當地的撒哈拉沙漠兩天團，身穿撒哈拉傳統服飾的導遊Ali為我們講解阿特拉斯山脈。摩洛哥之所以有「北非花園」之稱，是因為這綿延700公里的山脈存在兩種截然不同的氣候：大西洋氣候及南面撒哈拉的乾燥氣候。山脈全長2,400公里，橫跨了摩洛哥、阿爾及利亞和突尼西亞。

原來，當地人喜歡用椰棗來釀酒。Ali又帶我們到當地一間毛氈小店，店主着我們「隨便坐，隨便摸，隨便影相，毋須付費，來到摩洛哥就是要開心」。他逕自坐在一旁為我們準備摩洛哥傳統的歡迎飲品「薄荷茶」，用上新鮮的薄荷葉和綠茶葉加滾水，從長嘴茶壺倒到杯中，再倒回茶壺內，反覆做三次，添上方糖後才正式倒入透明杯中，供我們享用，它的味道清新提神。

米黃色的菲斯古城 錯綜複雜的巷弄迷宮

從撒哈拉沙漠到菲斯沒有公共交通工具，全都要靠自己與當地人角力，談好價錢才上車。幾番回合後，我擠上一架七人車前往摩洛哥最古老的城市，亦是世界文化遺產—菲斯。這是北非歷史上第一座伊斯蘭教城市，擁有近三千多年歷史，也是摩洛哥一千多年以來，宗教、文化與藝術的發展中心，可說是摩洛哥四大王城中最古老的一座。

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方婕 全職旅遊人，兼職金融業 閒時攝影寫字，分享見聞

上文節錄於第233期《香港01》周報（2020年9月28日）, 文章原題《上帝打翻調色板 剛好落在摩洛哥》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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