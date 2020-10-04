【揚言自得】那年國慶　美國軍機直撲北京上空

懶洋洋、暖洋洋、靜悄悄，加州理工大學春日周六的下午人迹稀少，偶然有青年學生騎單車經過。我漫步在圓拱長廊旁的青草地，兩次見到小松鼠在覓食，滿懷喜悅的書香閒情。但閒逸和安寧的背後卻是生死時速的拼搏，校園人迹稀少是因為全部學生和教授都正在實驗室或研討室進行爭分奪秒的智力廝殺。 這裏是高智商、高能量的尖子地，每周自動自覺工作學習7天每天12小時是最低門檻。平均每一千名畢業生便有一位諾貝爾獎得主，全球比例最高，沒有之一。撰文︰楊志剛

從這裏畢業的美國科學家當年設計全球飛得最高的偵察機直撲北京上空，同樣從這裏畢業的中國科學家設計第一枚國產地對空導彈「東風一號」令美軍機偵察機從此不敢來犯。我來到這所大學緬懷當年被其師友封為天之驕子（Son of Heaven）的科學家錢學森。他被美國禁止離境軟禁五年後回國，在一窮二白的中國，他用五年時間設計並成功發射「東風一號」。今天已發展成「東風-26」號，是航母殺手，教美國航母戰鬥群不敢來犯。

錢學森當年在加州理工大學任教，但當祖國需要他的時候，他義無反顧選擇回國。（視覺中國）

加州理工大學是頂尖大學，每年只收約800名本科生，雖然粒粒皆星，但平均竟有約四分之一學生未能畢業，可見身處學術尖端的殘酷。本港大學教授團隊中畢業於加州理工大學的為數極少。香港科技大學上任校長陳繁昌是其中之一。他對我說：「我當年選擇加州理工是因為受到錢學森啟發。」陳校長學術地位顯赫，現為沙特阿拉伯阿卜杜拉國王科技大學 （KAUST）校長，該大學不設本科，只收碩士和博士研究生，屬全球頂尖的研究型大學。返港出任香港科技大學校長之前，他是美國國家科學基金會助理署長，統領數學及自然科學逾百億元的科研基金。

上海交通大學是錢學森的母校。（上海交通大學官網圖片）

錢學森作為中國人，在美國最殘酷的學術尖端被封為「天之驕子」，其餘何需細說。前美國海軍部長金貝爾 （Secretary of Navy Dan Kimball）曾經說：「我寧可殺了錢學森，也不會讓他離開美國。他抵得上最少五個師的軍力。」我於2017年曾經在《明報》發表題為《中國一男子，日軍五個師》的文章，就是講述錢學森。文章見報後幾天，喜獲全國政協委員黃英豪律師寄來上海交通大學出版的《走近錢學森》傳記。沉甸甸近500頁的巨著，出自一級作家葉永烈教授。上海交通大學是錢學森的母校，而葉教授在寫該書時得到大學方面和錢學森之子錢永剛教授的大力支持和配合，故此該書資料充實，具權威性，為我寫這篇文稿時提供大量珍貴的參考資料。

上文節錄於第233期《香港01》周報（2020年9月28日）, 文章原題《那年國慶 美國軍機直撲北京上空》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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