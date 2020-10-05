中國中央電視台上周三（9月30日）的「國慶晚會」引發兩岸新對立。台籍藝人歐陽娜娜當晚與大陸及香港藝人合唱《我的祖國》，另一台籍歌手張韶涵亦與大陸藝人合唱抗疫宣傳歌曲《守護》，在台灣社會引起爭議。早在央視9月26日公布表演名單後，台灣陸委會及文化部便接連「警告」，表示會「依法查處」相關事件當事人，但兩人最終仍登上央視節目獻唱。陸委會在國慶晚會播出當晚稱「不會任意使用公權力去對待少數持不同意見或立場的國人」，雖然看似為事件劃下休止符，卻已再度挑動兩岸統戰神經。

早在央視公布國慶晚會表演名單後，台灣陸委會便對外表示，「國人不應參加相關活動，淪為中共對台統戰樣板工具。」（網上圖片）

早在央視公布國慶晚會表演名單後，台灣陸委會便對外表示，「國人不應參加相關活動，淪為中共對台統戰樣板工具，將密切關注相關情況，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處。」台灣行政院長蘇貞昌更語帶譏諷稱，「有些人享受台灣的自由、民主與健保資源，身為公眾人物，還跑到對岸去唱不適當的歌，國人自有公評。」台灣文化部也發聲表示，「若陸委會確認有違法事實，文化部會依法核處。根據相關法律，最高可處50萬元（新台幣，約13.4萬港元）罰款。」最終，陸委會在上周三對「台灣藝人參加中共國慶活動，傷害台灣民眾感情，表達高度遺憾」，但同時指出，「不會任意使用公權力去對待少數持不同意見或立場的國人」，掃平了外間對歐陽娜娜和張韶涵會否因而受罰的疑慮。

台籍藝人歐陽娜娜於央視播出的「國慶晚會」上合唱《我的祖國》。（微博@歐陽娜娜工作室）

台陸委會為何「大驚小怪」

事實上，台灣藝人上大陸官方節目並非首次，著名台灣藝人周杰倫、蔡依林都上過央視春晚，大陸綜藝節目也不乏台灣藝人的身影，兩岸民眾對此可說習以為常。陸委會最開始的「不點名警告」實屬罕見，更像是一種「殺雞儆猴」的政治表態，背後原因可能有以下幾點。

首先，是時間點的因素。當前兩岸局勢陷於愈來愈緊張和對立的狀態，而這個趨勢在短期內顯然無法緩和，在這個敏感時刻，陸委會以最高標準來警告在大陸發展的藝人勿違反台灣當局的兩岸條例相關規定，也是變相為之後在大陸發展的藝人或企業劃下政治紅線。

張韶涵在「國慶晚會」上獻唱抗疫宣傳歌《守護》。（微博@張韶涵）

其次，是活動的特殊性質。央視「國慶晚會」被視為中共官方的宣傳活動，而參加該活動的台灣藝人可能被詮釋成參與政治活動，間接影響兩岸關係。這和台灣藝人在大陸參加演藝活動、承接商業廣告，甚至是時下最流行的「直播帶貨」在本質上有區別。因此，參與被視為是政治性節目的台灣藝人成為台灣陸委會的喊話對象，尤其此次歐陽娜娜參與演唱的歌曲又是在大陸耳熟能詳的歌頌國家的歌曲《我的祖國》，更是踩到了台灣當下輿論的「紅線」，很多台灣網民質疑「歐陽娜娜的祖國是中華人民共和國還是中華民國？」

最後，是藝人的影響力。在兩岸對立的情況下，台藝人出席大陸政治性活動衍生出替「一國兩制」背書、對台灣進行統戰的宣傳作用，將大大打擊台灣民眾的「抗中士氣」，這便是陸委會口中的「中共對台統戰樣板工具」。

不過，陸委會的警告最終證明是「雷聲大雨點小」，此前台灣內政部也有類似「殺雞儆猴」的做法，試圖干預台灣人在大陸的工作權，最終被判敗訴撤罰。