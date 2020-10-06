何謂改革？香港為何需要改革？黃裕舜指出，回歸二十三年來，對政府的民怨愈積愈深，據他個人的研判，問題出在管治層面。他詳細提出了三個不同層面的問題。

第一是實際政策層面。香港整體的經濟競爭力日益下降，社會財富分配不平等，其中「上樓難」等問題廣受關注……中央對香港的關注點也是上述方面。但他指出，這並非事實全部，政策制定的不足才是需要討論的問題。

官員究竟能否做到去接觸市民並聆聽其訴求、用市民能理解的語言跟大眾說話？（資料圖片／李澤彤攝）

第二是管治架構問題。「官員究竟能否做到去接觸市民並聆聽其訴求、用市民能理解的語言跟大眾說話、充分利用網絡和社交媒體跟市民接觸等？問責班子與公務員團隊存在代溝，問責團隊對民情的了解非常不足，政治溝通、政治公關層面也全都不行。」

第三便是香港與國家間的關係。他指出，香港永遠都是中國一部份，這意味着它是沒有可能在現在這個體制和法律下獨立出去的，所以香港必須正視跟國家的關係。「說到管治問題，你可能留意到我沒有強調『普選』，這不代表它不重要，我支持普選，香港一定要循序漸進實現雙普選。但是首先，必須進行結構上的調整，否則，香港的民怨只會愈積愈深。」

（資料圖片／高仲明攝）

他在《信報》專欄的《改革！》一文中指出，改革並非革命，甚至是革命的剋星。革命的關鍵，是在推翻制度，將一切推倒後再建。他寫道，大多數的暴力革命者都未有「願景」，急於推翻一切，殊不知革命是「要挾着成千上萬的人之性命」的。在「一國」下，革命顯然不切實際，故須在「兩制」下，找到體制的癥結，從而對症下藥—這便是改革。而改革有切實的論述和方案，也並非政治立場的體現，故與本港所謂的「中間路線」也不相同。

然而，可惜的是，現在本港提出「改革」的人屈指可數。運輸及房屋局前局長、香港教育大學公共行政學研究講座教授張炳良在《明報》發文稱，應在一成不變的死局現狀和追求虛妄「攬炒」的虛局之間，尋求第三條路—即政治改革。張炳良將政改分成兩方面，一是通過普選和促進議會的黨派協商，重建特區政府威信和基於民意的領導力；二是要改革地方行政及公營部門，以重塑議會政治。

連串的社會運動促使黃裕舜不斷思考和成長。圖為2019年6月12日金鐘政府總部一帶發生警民衝突。（資料圖片／羅君豪攝）

黃裕舜表示自己轉發了張教授的這篇文章，其中改革的要義與他所尋求的不謀而合。然而，在提倡「改革」的人還是極少數時，這樣的論述很容易成為眾矢之的—尤其是在現時立場先行和二元對立發酵的社會氛圍下。「在網上發文後，有人說我是曱甴，但講真，我實在是too fat to be曱甴，但有人說我是，那我就是『殺他死』吧；又有人說我是投誠派，那我就是『與你開心建誠派』嘍，哈哈哈哈哈……」他自嘲式地講笑過後，又立即嚴肅起來，「他們說我這些，我介不介意呢？當然介意了！我經常因為自己的言論在網上被人抨擊取笑，作為一個23歲的後生仔有沒有壓力呢？說沒有是騙人的。有沒有想過不幹？當然有了！拿着獎學金讀博，不問世事，坐着寫離地文，不用理香港如何如何，多好……但也許我就是固執吧，我覺得我就是要去做。」

先搭改革線 再轉從政線

黃裕舜認為，改革，本身就是要在建制中進行的，因為改革的目的是改進制度而非推翻。但建制不同於建制派，前者指制度和系統，也是一種思考模式，即以從政的角度及梳理香港與國家關係的角度去看待香港問題。而他不諱言，很多建制派在用一種剛愎自用、故步自封、拒絕改變的心態做事。儘管他表示很尊重建制派中的一些前輩，但建制派的形式和規模都像是一個樣板：「你要按着套路去走—所以這就注定了，無論你獨立思考的能力多麼強大，在建制的陣營中都難以做到實事……起碼我在大部份的香港建制派中，看不到以民為本的管治思維。」他不認為自己是建制派的一份子，也不算是泛民，但他表示，在一些如LGBT、女權、基層關懷等社會議題上，自己與泛民十分契合。故他指出，如何將關注這些有意義的社會議題的泛民納入政治體系、招攬進建制中，也是改革的重中之重。

黃裕舜認為，改革本身就是要在建制中進行的，因為改革的目的是改進制度而非推翻。（資料圖片／余俊亮攝）

因為走上改革這條路，他在朋友中被罵得「狗血淋頭」，批評他沒有勇氣，也無自由思想，更未能了解香港民情，才會講這些離地的話。說到這裏，他顯得有些委屈，但依然用辯論時的氣勢反駁道：「世界上有誰的政治理想不離地？馬丁．路德金推動人權法案，主張黑人平權離不離地？甘地用和平抗爭方式對抗資本主義離不離地？當年鄧小平說要改革開放，推翻兩個『凡是』，離不離地？日本明治維新離不離地？港獨論述離不離地？馬上令中國統一，所有人要發自肺腑愛國的想法，又離不離地呢？生活在一個不公義、不完美的社會，我們要爭取的就是公義的理想國度，所以理想國永遠都是離地！我是用貼地的角度，去思考怎樣將離地的理想帶入現實。」

黃裕舜本希望鑽研學術，但從小到大在港見證的「歷史性事件」，看到政局在眼前一點一點走向「絕望」，他決心參政—改革的聲音必須在政治體制中得到代表。但他並非要做改革「英雄」，單打獨鬥，而是希望和志同道合的夥伴們一起。改革派不能是一個人，改革也無法靠一個人去推動，而是要一群年輕人組成政制中的「改革聯盟」。他相信，無論初心多麼高尚與堅定，隻身一人走進體制時，就難保不會被建制中部份封閉的思維所「污染」，漸漸失去獨立的思考和想法，從而逐漸成為這個機器中的一部份。

黃裕舜表示，自己決定走上推動改革這條路，就不會再回頭。（鄭子峰攝）

「可惜的是，我現在看不到有人站出來參與改革路線，要麼是建制派象徵式地說要改革，要麼是泛民提出議會抗爭—我不明白，建制派號稱有新思維去變革，但為何一次次用派錢派糖解決問題？泛民抱着跟政府作對的心態去做事，誰去關心弱勢社群、結構性重組、調整人口政策呢？這些問題好像全被忘記了……」他嘆氣，流露出「恨鐵不成鋼」的神情。

他期待有更多人能夠看到他寫的專欄文章，並在此篇專訪問世後，能夠關注起改革。最理想的，就是有一群這樣的年輕人參與到香港的政治體制、管治層面中。區議會、立法會、問責局長，或公務員團隊，什麼位置都好，前提是要本着以香港利益為出發點的原則：「我很尊重司徒華、梁美芬、劉慧卿、張超雄、梁國雄這些前輩，他們都是為了香港人去做事的。他們中可能有些立場跟我不同，但那又如何，就算你跟我立場完全相同，若你做的事是為了一己私利，那我也會鄙視你！」

「我𠵱家洗濕咗頭喇！」他表示，自己決定走上推動改革這條路，就不會再回頭。他暢想道，當有很多人真心支持改革的時候，他也就不必在公開平台上不斷強調「改革派思維」、「改革路線」了，因為這個想法已被更多人看到，並將「聯盟」發展壯大。在這個過程中，他不覺得自己發揮的是一名政客的作用，而更像是「說客」—即在辯論中「遊說」，在香港遊說大眾和精英、中央和香港政府，從而令不同持份者一起去推動改革。

訪問結束，記者同Brian一起走到港鐵站。分別前，記者問他要搭乘哪條線？他用「黃裕舜式」幽默答道：「我需要轉線的—先搭改革線，然後轉到從政線。」